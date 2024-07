‘Supervivientes All Stars’: el llanto de Marta Peñate tras conocer el salvado y el delicado estado de salud de Jorge Pérez

Marta Peñate y Abraham García en 'Supervivientes All Stars' (Mediaset)

Supervivientes All Stars ha sorprendido a sus telespectadores cambiando su fecha de emisión al lunes, pues normalmente Tierra de nadie se emite todos los martes por la noche, para evitar coincidir con el estreno del Grand Prix y las semifinales de la Eurocopa. De esta manera, los participantes supieron antes de lo previsto quién de los tres nominados se salvaría de la eliminación del próximo jueves 11 de julio.

Después de que Sofía Suescun se hiciese con el collar de la inmunidad tras ganar la prueba de líder, no dudó en señalar a Marta Peñate para que esta se uniese a la lista negra junto a Abraham García y Lola Mencía. Los tres se encontraban en manos de la audiencia, cuyos votos salvarían de la cuerda floja a uno de ellos.

Antes de que se anunciasen los resultados finales, cada nominado hizo un alegato a su favor. “Vine aquí para solventar un problema que me está matando y estoy listo para seguir aquí”, manifestó el ganador de Supervivientes 2014. “Ayer dije que me quería ir y hoy lo dejo en manos del público. Estoy entregándome al 100%, soy real para lo bueno y lo malo”, expresó, por su parte, la pareja de Tony Espina. “Ahora mismo me apetece quedarme para dar más de mí. En mi edición lo di todo y esta quiero darlo también”, señaló Mencía.

Abraham continúa nominado 💥 Marta Peñate se salva de la expulsión



“¡La persona que se va a salvar esta noche lo hará con el porcentaje más alto de la edición!”, afirmó Jorge Javier Vázquez. Los resultados mostraron que un 66% de los votos de los telespectadores decidieron salvar Marta Peñate de la eliminación. De esta manera, Abraham García y Lola Mencía se enfrentan a la eliminación y, uno de ellos, pondrá fin a su paso por Honduras el próximo jueves. Marta Peñate no esperaba ser salvada y, al conocer la decisión del público, no pudo evitar llevarse las manos a la cara y echarse a llorar.

Jorge Pérez abandona el directo

La edición Supervivientes All Stars es una de las más duras de la historia del reality. En esta ocasión, los concursantes estarán sin dotación básica para su subsistencia y tan solo tendrán un kit básico para pescar, un machete y algunos utensilios de cocina. El concurso de supervivencia sigue su curso y, poco a poco, la precariedad y la escasez de alimentos empieza a hacer mella en su día a día. Es el caso de Jorge Pérez, quien tuvo que abandonar el directo tras presentar un delicado estado de salud.

El que fuera Guardia Civil tuvo que recibir asistencia médica de inmediato tras sentirse indispuesto. La pareja de Alicia Peña se sintió mareado y pidió a Laura Madrueño ausentarse del directo. Su estado era tal que sus compañeros tuvieron que ayudarle a trasladarse hasta el lugar donde se encontraban los médicos. Tras varios minutos, el rostro del ganador de Supervivientes 2020 volvió a aparecer en pantalla, algo que calmó a los telespectadores, pues presentaba otro semblante y se le veía más recuperado.

Jorge Pérez en 'Supervivientes All Stars' (Mediaset)

“Me he mareado un poco, pero he estado con el doctor y está todo mucho mejor. El doctor es maravilloso, así que todo perfecto. Mamá, está todo bien, de verdad, tranquila. Todos en casa, tranquilos”, expresó Jorge Pérez, palabras que han servido de aliento a sus familiares. El paso del exguadia civil por esta edición está siendo mucho más complicado que la que protagonizó hace cuatro años, pues le está costando mucho hacer frente a las restricciones, sobre todo en lo que a comida se refiere. Las condiciones y los contratiempos le están pasando factura tanto anímicamente como en salud.

Por si fuera poco, durante las pruebas, se dio en fuerte golpe en la espalda que le obligó a abandonar el juego debido al dolor que sentía en el coxis. “Pido disculpas, porque yo no soy de rendirme. He sentido que se me partía la espalda. El equilibrio no es mi fuerte y no quiero abrirme la cabeza. Asumo mi responsabilidad”, afirmó, visiblemente frustrado por la situación.

¿Es Jorge Pérez un flojo en las pruebas?



Olga Moreno en plató

Tras convertirse en la segunda expulsada de la edición, la que fuera ganadora de la edición 2021 se presentó en el plató de Mediaset para hablar de su paso por Cayos Cochinos. Sin embargo, la tensión entre Olga Moreno y Jorge Javier Vázquez fue la gran protagonista de la noche. “No he hecho una supervivencia como quisiese pero es verdad que las circunstancias eran muy difíciles. Me ha costado mucho adaptarme a mis compañeros”, afirmó Olga Moreno sobre su experiencia.

“Echo de menos a Marta, Lola, Jorge, Logan, Bosco… a casi todos. Con Sofía no me iría a ningún sitio porque ha hecho cosas sucias”, manifestó, asegurando que no repetiría la experiencia.Los mantuvieron posturas correctas hasta que ella empezó a pregunta por un tal “Agustín” y el de Badalona le replicó que si se refería a su “representante, ¿y pareja?”.

Obviando la pregunta, la exparticipante le soltó: “¿Y tú, tienes pareja?”. Una cuestión a la que Jorge Javier tardó en dar respuesta. “Yo no tengo, te lo respondo sin problemas“, afirmó, a lo que ella señaló que si no le había respondido a la primera, no lo haría ahora. “Vale, pero yo respondo a lo que me preguntan”, zanjó el presentador. Una tajante contestación con la que dio fin a la entrevista.