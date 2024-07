Qué pasa en el reparto de la herencia cuando el fallecido omite a un heredero forzoso en el testamento

Preterición total : si todos los herederos forzosos son omitidos en el testamento, es decir, no se les menciona ni se les deja nada, el testamento puede ser declarado nulo y se procederá como si el fallecido no hubiera dejado testamento.

Preterición intencional vs no intencional: si la preterición es intencional (el testador conocía la existencia del heredero forzoso y decidió excluirlo), puede que no tenga efecto alguno, ya que el testador puede desheredar por causas legales. Sin embargo, si la preterición es no intencional (el testador desconocía la existencia del heredero forzoso o lo olvidó), entonces puede afectar las disposiciones testamentarias.