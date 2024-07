El juez aclara a Begoña Gómez los hechos por los que la investiga: toda la denuncia salvo los contratos de Barrabés con fondos de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón, y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. (Diego Radamés/Europa Press)

A escasas 72 horas de la declaración de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla, el juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que le informa de los hechos por los que la investiga: “Todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investiga desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados a la UTE” de Juan Carlos Barrabés por Red.es, que están en manos de la Fiscalía Europea.

Así, el juez instructor estima parcialmente los recursos de la defensa de Begoña Gómez y el fiscal, quienes le imploraban que delimitase los hechos objeto de investigación antes de la citación de la esposa de Pedro Sánchez. Los recurrentes esgrimían que los únicos hechos en los que la Audiencia Provincial de Madrid percibía “indicios delictivos” eran los relativos a las adjudicaciones de Red.es a las empresas en las que participaba Juan Carlos Barrabés, unos contratos que ya investiga la Fiscalía Europea al afectar a fondos de la UE.

Sin embargo, Juan Carlos Peinado puntualiza en su auto que la Audiencia Provincial decía que esos hechos “eran merecedores de ser investigados, con independencia de que, ya en ese momento, se percibía la existencia de indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo”. De esta forma, amplía el alcance de la investigación a todos los hechos incluidos en las denuncias de Manos Limpias y Hazte Oír.

El juez recuerda que “tan solo una parte” de los contratos adjudicados por órganos del Gobierno a empresas en las que participaba Juan Carlos Barrabés han sido financiados con fondos europeos, lo que dio lugar a que accediera a la solicitud tramitada por la Fiscalía Europea para investigarlos. Así, reconoce que “deben excluirse” de la instrucción los tres contratos adjudicados por Red.es a la UTE conformada por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valey, “que no son todos los adjudicados”.

Juan Carlos Peinado aprovecha el auto para subrayar que debe ser en la primera comparecencia de la persona investigada, “y no en momento anterior”, de los hechos que son objeto de investigación, “sin perjuicio de que considere que todavía no tiene conocimiento concreto y claro” de los mismos y “se le ilustre de manera más comprensible para evitar que se le pueda provocar la indefensión proscrita en la Constitución”.

