‘Tu cara me suena 11′ vive su primera semifinal: Julia Medina suma su cuarta victoria con Lola Flores y Raoul Vázquez pasa a la gran final

Julia Medina y Lola Flores en la semifinal de 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia)

Tu cara me suenta 11 ha empezado la cuenta atrás para celebrar su gran final. La noche de este viernes, 28 de junio, ha celebrado su duodécima gala y ha conocido al primer concursante que estará debutándose el título de ganador en la recta final del concurso de talentos de Antena 3.

La primera semifinal del programa estuvo marcada por el pase final de Raoul Vázquez, quien se convirtió en líder de la clasificación general gracias a los puntos acumulados que ha recibido semana a semana con sus imitaciones, y la glamurosa victoria, la cuarta en lo que va de edición, de Julia Medina, que se puso en la piel de Lola Flores ante los propios ojos de Lolita, uno de los miembros del jurado. La gala también tuvo otros grandes protagonistas, ya que recibió en plató a Paca La Piraña, Palomo Spain y María Gómez, tres rostros que junto a los concursantes hicieron que esta noche fuese memorable.

La ceremonia arrancó con la imitación de Raoul Vázquez, quien tuvo que dar vida a Tate Mcrae y su hit Greedy, uno de los mayores retos del exconcursante de Operación Triunfo, pues no es nada fácil plasmar la sensualidad de la artista. “El sueño de cualquier persona del colectivo es hacer a una pedazo de diva como esta”, afirmó el catalán poco antes de pasar por el clonador. El artista supo captar la esencia de la cantante canadiense combinando el baile el control de la voz, lo que le llevó a ser elogiado por Chenoa. En la clasificación final de la noche ocupó el sexto puesto tras recibir 15 puntos.

Raoul Vázquez imita a Tate Mcrae en la duodécima gala de 'Tu Cara Me Suena' (Atresmedia)

Su testigo lo tomó David Bustamante, quien subió a los escenarios para dar vida a Camilo Sesto con Jamás, una canción de 1975. Su actuación fue tal que los miembros del jurado y el público se pusieron en pie para ovacionarle. Para Chenoa, Carlos Latre, Lolita y Santiago Segura, fue el ganador de la noche, pues empató con en puntuación con Julia Medina. Sin embargo, los votos del público determinaron que fuese la extriunfita quien se coronara como ganadora. De esta manera, quedó segundo en la clasificación final con 23 puntos.

El siguiente en subirse a los escenarios fue Miguel Lago, quien se puso en la piel de Leiva y su hit Lobos. El cómico se enfrentó a su primer reto con un estilo musical rockero. Pese a que disfrutó en gran medida su actuación, los votos le relegaron a la parte baja de la clasificación final, donde ocupó el séptimo puesto con 12 puntos.

Conchita se subió al clonador para imitar a Sophie Ellis-Bextor con su hit Murder on the dancefloor, un tema de 2001 que, recientemente, ha alcanzado una gran popularidad gracias a la película Saltburn. La concursante supo cantar y bailar al ritmo de la canción, demostrando el enorme trabajo que ha tenido en los ensayos. Pese a que logró una imitación muy favorable, sumó 11 puntos, lo que la llevó a ocupar la octava posición en la clasificación final.

Fue entonces el turno de Supremme de Luxe, quien estuvo acompañada de Paca La Piraña y, juntas, dieron vida al dúo a Alaska y Sara Montiel con el tema Absolutamente. El jurado destacó la “brutal caracterización” de la presentadora de Drag Race España y el maravilloso papel de Paca. “Cuando surgió este número dije que tenía que ser Paca. Yo estoy aquí cada semana, la gente está acostumbrada a verme, pero dentro del colectivo tenemos una deuda con las personas trans. Fueron las primeras que se pusieron detrás de una pancarta, abrieron el camino, y gracias a eso por ejemplo yo puedo estar concursando en Tu cara me suena”, afirmó el concursante sobre su acompañante, quienes ocuparon la tercera posición en la clasificación final con 20 puntos.

Paca La Piraña y Supremme de Luxe como Sara Montiel y Alaska en 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia)

Quien también actuó acompañada fue Raquel Sánchez Silva, que subió a los escenarios junto a Palomo Spain. “Cuando estábamos haciendo Maestros de la costura y les dije que entraba en Tu cara me suena, Palomo me dijo que le encantaría venir a cantar. Me enumeró varios números y uno de ellos era este. Cuando salió tuve claro que quería que viniera él”, dijo la presentadora de El Conquistador. El dúo dio vida a Nicole Kidman y Ewan McGregor con el número Elephant Love Medley de Moulin Rouge. La actuación, que cerró con el romántico beso que ambos se dieron, dejó a todos impactados por el gran talento del diseñador. Ambos sumaron 16 puntos y ocuparon la quinta posición en la clasificación final.

Por su parte, Valeria Ros tuvo una actuación caracterizada por la comicidad. Su gran reto de la semana fue ponerse en la piel de Verka Serduchka, que quedó segunda con Ucrania en 2007 para hacer una imitación triunfal de Eurovisión. Pese a que el jurado elogio su trabajo, calificando de perfecto, lo cierto es que quedó relegada en la última posición de la clasificación tras recibir 8 puntos.

Por último, Juanra Bonet se subió al clonador para convertirse en Lee Marvin y cantar Wand’rin’ Star. Una actuación que siguió la línea de la comicidad, pues estuvo plagada de figuras de cartón del propio presentador de televisión. Su imitación sumó 16 puntos y logró alcanzar la cuarta posición. Además, tuvo la oportunidad de entregar, por primera vez, el premio de 3.000 euros después de que Julia Medina le cediera el premio. El concursante decidió elegir a la Federación Española de Fibrosis Quística, a quien todavía no había podido ayudar desde el talent show al no haber ganado ninguna gala.