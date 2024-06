‘Tu cara me suena 11′: David Bustamante reconquista el podio con Joaquín Sabina y Valeria Ros sufre un percance en su salud

David Bustamante imita a Joaquín Sábina y vuelve a conquistar el podio en la undécima gala de 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia)

Este viernes, 21 de junio, se ha emitido la undécima gala de Tu cara me suena 11, con la que ha empezado la cuenta atrás para la gran final. Una entrega que ha estado marcada por dos ausencias, más allá de las memorables actuaciones de sus concursantes. Desde hace un tiempo el rostro de Àngel Llàcer no está presente en la mesa del jurado debido a que se encuentra recuperándose de una infección bacteriana y su lugar lo ha suplido Santiago Segura. Ahora, se ha sumado una nueva baja al programa, pues Valeria Ros no pudo subirse al escenario tras encontrarse “malita y con fiebre”, según explicó Manel Fuentes.

La encargada de arrancar la noche previa a la semifinal fue Raquel Sánchez Silva, quien se subió al clonador para dar vida a Gala y su hit Freed from desire, con la que intentó volver a conquistar el podio tras haber ganado la décima gala. Se trataba de un gran reto, pues la actuación presentaba una elaborada coreografía en la que se combinaban diferentes pasos y saltos con su imponente voz. Precisamente este fue uno de los aspectos más destacados por los miembros del jurado. Sin embargo, la presentadora de televisión solo alcanzó la quinta posición en la clasificación final con 17 puntos.

El siguiente en subirse a los escenarios fue Juanra Bonet, quien estuvo acompañado por el invitado David Fernández. Juntos dieron vida a Héctor y Tito con su icónico tema Baila Morena, una actuación que fue hilarante desde el minuto uno. Ninguno de los dos cómicos pudieron contener la risa durante su interpretación, provocando la risa del jurado. “El programa pide disculpas a Puerto Rico entero”, expresó Manel Fuentes tras terminar el show.

Como Valeria Ros no pudo actuar debido al percance en su salud, los miembros del jurado tomaron la decisión de otorgarle todos los ‘4′ del público y el jurado. Así, la esperpéntica imitación recibió la siguiente puntuación más baja. Los dos humoristas fueron los menos valorados de la noche y ocuparon la penúltima posición en la clasificación final tras sumar 10 puntos.

El testigo del catalán lo tomó Raoul Vázquez, quien dio vida a Manuel Carrasco con Uno x uno. Un reto de lo más complicado que el que fuera participante de Operación Triunfo supo superar con creces, pues recibió la primera gran ovación de la noche. Tras haber logrado un Manuel Carrasco “casi perfecto”, el artista consiguió 19 puntos y ocupó el tercer puesto en la clasificación.

Manuel Carrasco imita a Manuel Carrasco en la undécima gala de 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia)

Julia Medina pasó por el clonador para dar vida a Diego Cantero, cantante de Funambulista, quien le acompañó durante su actuación. Ambos interpretaron Me gusta la vida. Pese a que el propio Diego Cantero calificó de “impresionante” el trabajo de la exparticipante de Operación Triunfo, la interpretación no logró superar el visto bueno del jurado, ocupando la séptima posición con 12 puntos en la clasificación final.

Un musical al estilo del Rey León

Su relevo lo tomó Miguel Lago, quien se puso en la piel de Luis Miguel, conocido públicamente como el sol de México, para entonar su hit Suave. El cómico fue uno de los concursantes que más disfrutó su actuación. Si bien es difícil lograr alcanzar el registro de voz del cantante, el humorista supo lidiar con esta carencia realizando sus gestos al detalle. “He visto una imitación ilusionada, la imitación de un fan. Está trabajada, hecha con cariño, con entusiasmo y, además, no voy a decir nada negativo porque hoy es tu cumpleaños”, le dijo Santiago Segura, poco antes de sorprenderle con unos calcetines. El gallego ocupó el sexto puesto en la clasificación final con 14 puntos.

Miguel Lago imita a Luis Miguel, el 'Sol de México' en 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia)

Entonces llegó el turno de David Bustamante, quien se subió al clonador para convertirse en Joaquín Sabina y entonar su hit 19 días y 500 noches. Un gran reto en el que el de San Vicente de la Barquera tuvo que dejar a un lado su registro habitual de voz para alcanzar el del jienense, que es mucho más rasgada y compleja de emular. Su actuación dejó asombrado al jurado y fue una de las mejor valoradas de la noche. El cántabro volvió a conquistar el podio con 24 puntos después de haberse coronado ganador de la segunda gala con la imitación de Nino Bravo. “Ha sido impresionante ver esa transformación. Me siento muy orgullosa de mi amigo”, se sinceró Chenoa.

Quien también recibió numerosos aplausos fue Supremme de Luxe, quien se puso en la piel del cantante mexicano Javier Solís con el tema Sombras nada más. Su interpretación fue tal que recibió la segunda mejor puntuación de la noche y sumó 19 puntos, aunque su puesto en la clasificación final fue el cuarto. “Has estado divinamente. Has cantado este bolero con tanto gusto. Me gustan las rancheras, los boleros y me gustas mucho tú”, expresó Lolita Flores sobre su actuación.

La encargada de cerrar con broche de oro la noche fue Conchita, quien interpretó a Simba con la canción Voy a ser el rey León. “Creo que ha sido, en 12 años de Tu cara me suena, la actuación de dibujos animados mejor hecha”, comentó el conductor del espacio. “Ha sido como ver el musical y la película de El rey león aquí en directo. Conchita, fantástica. Nos ha hecho a todos volver a ser niños. Te has coronado”, añadió Carlos Latre.

Los 3.000 euros del premio que obtuvo David Bustamante fueron destinados a la Fundación Pequeño Deseo, que dedica sus recursos a conceder los deseos de los niños enfermos para intentar hacer más llevadera su situación. Es una organización con la que el cántabro colabora desde hace años.