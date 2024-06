Sorpresa en el reparto de la segunda temporada de ‘One Piece’ en Netflix: este es el listado completo de actores

Tráiler oficial de la nueva serie de One Piece, que se estrenará en Netflix el próximo 31 de agosto

El estreno de One Piece en Netflix fue una de las grandes sorpresas del año pasado en cuanto a la temporada de series se refiere. El desafío era grande, después de otras adaptaciones de anime algo fallidas en la plataforma como Cowboy Bebop o Death Note, pero con esta dio por fin con la tecla y logró conquistar incluso a los fans más exigentes de la obra de Eiichirō Oda. Pero la primera temporada apenas abarcaba una pequeña parte de lo ambiciosa y grande que es One Piece, y en su siguiente entrega Netflix ha decidido ir con todo para mantener el nivel al que ya ha acostumbrado a los espectadores.

Tras confirmar que habría una segunda temporada, Netflix ha anunciado el nuevo reparto para que los fans puedan ir haciéndose una idea de lo que verán en esta continuación. No solo eso, sino que la plataforma ha despejado todo tipo de dudas con respecto a qué personajes interpretará cada una de las nuevas incorporaciones. En una época en la que todo anuncio siempre entraña algo de misterio, Netflix ha decidido pasar de eso y desvelar qué nuevos e importantes personajes del manga original pasarán por el Going Merry de Luffy y sus amigos.

En la primera temporada conocimos a un reparto encabezado por Monkey D. Luffy en la piel de Iñaki Godoy, joven actor mexicano que ya había aparecido en series como Quién mató a Sara. Godoy estaba acompañado por Mackenyu, actor japonés encargado de dar vida al espadachín Roronoa Zoro y que se trataba del único nipón del reparto principal. Porque la encargada de interpretar a Nami, la tercera en discordia dentro del buque Going Merry, fue Emily Rudd, a quien se había podido ver en otra serie de Netflix como La calle del terror. Pero para esta segunda temporada, qué tiene preparado la plataforma. Pues bien, hay grandes sorpresas.

El actor de las mil caras

Porque este anuncio está marcado en gran medida por la presentación de los Baroque Works, una organización criminal creada por el antiguo Señor de la Guerra del Mar Crocodile y que a lo largo del manga se convierten en grandes enemigos de Luffy y el resto de piratas de Sombrero de Paja. Entre ellos destaca Mr. 3, también conocido como Galdino o Usurero, y que todo apunta a que será uno de los principales antagonistas de la segunda temporada.

Pero lo mejor de todo es que este personaje contará con un gran actor de Hollywood dándole vida, nada menos aque David Dastmalchian. Al canadiense lo hemos visto desde en El caballero oscuro a protagonizando el último hit de terror, El último Late Night, y abre la veda a las estrellas más reconocidas para participar en la serie. Además, Dastmalchian ha confesado ser un gran fan de la serie original por lo que no solo habrá profesionalidad sino también cierta pasión detrás de su interpretación.Con respecto al resto del equipo Baroque Works, tenemos a Mr. 9, que será interpretado por Daniel Lasker (Raised by Wolves). También a Mr, 5, al que dará vida Camrus Johnson (The Cat and the moon). Y por último a Miss Valentine, que será encarnada por Jazzara Jaslyn (Professionals). Todos ellos acompañarán a Mr. 3 en esta nueva aventura que los fans ya esperan con ansias y que habrá que ver cuándo llega finalmente a la plataforma.