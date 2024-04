‘Tu cara me suena 11′: David Bustamante conquista al público y al jurado con la imitación de Nino Bravo

David Bustamante gana la segunda gala de 'TCMS' con la gran imitación de Nino Bravo y su canción 'Mi Tierra' (Atresmedia)

La segunda gala de Tu cara me suena 11 estuvo repleta de un sinfín de emociones, pues además del debut de Leticia Sabater en el formato, dos viejos rostros conocidos volvieron a pisar el plató de Antena 3. La noche de este viernes, 19 de abril, Lorena Gómez, tercera clasificada de la quinta edición del programa, y Daniel Diges, segundo finalista de la segunda temporada del espacio, regresaron al talent show como invitados.

Tras conocerse las actuaciones que llevarían a cabo los participantes en el final de la primera gala, el concurso de talentos prometía brindar una de las mejores noches este viernes. Y así fue. La gala arrancó con la imitación de Juanra Bonet, quien dio vida a Pitbull y Christina Aguilera con la ayuda de Lorena Gómez. El dúo se subió a los escenarios para interpretar el hit Feel this moment, que obtuvo grandes ovaciones por parte del jurado y del público.

El relevo lo tomó Julia Medina, quien obtuvo la unanimidad en la ceremonia inaugural. La ganadora de la primera gala tenía el reto de clonar a Tini con el tema Cupido. Por su parte, Miguel Lago asumió la tarea de interpretar Algo pequeñito de Daniel Diges. El colaborador de Y ahora Sonsoles tuvo que imitar al artista en su presencia, pues este también se subió al escenario junto al humorista y presentador.

Miguel Lago y Daniel Diges en los escenarios de 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia)

Raquel Sánchez Silva tuvo la tarea de recrear la voz de Jennifer López con la canción Jenny from the Block. Si bien la imitación de Nebulossa con Zorra de la primera gala estuvo repleta de elogios por parte del jurado, en esta segunda gala la presentadora de televisión no estuvo a la altura. Tras ella, llegó el turno de Supremme De Luxe, realizó la versión Olé Olé de Marta Sánchez.

La noche continuó con la imitación de Valeria Ros, quien dio vida a Nathy Peluso con Mafiosa. Si bien su actuación apuntaba maneras, terminó siendo totalmente lo contrario. “A ti esta canción se te ha hecho larga, a ti y a nosotros… ya no podías con tu alma. Has empezado superbién y al final eras como Yolanda Ramos”, expresó Àngel Llàcer, presidente del jurado del concurso de talentos.

“A saber el pepinazo que tendrás tú”

La séptima actuación fue la de Conchita, que se trasladó a los años 80 para imitar a Cyndi Lauper con I drove all night. Una actuación que tenía un claro reto: la gran dificultad vocal de la artista estadounidense. Su relevo lo tomó Raoul Vázquez, quien logró acaparar todas las miradas en la gala. El catalán debutó como el primer concursante famoso en la historia de TCMS en imitar a Bad Gyal.

El exconcursante de Operación Triunfo 2017 se puso una minifalda y una peluca y se subió a los escenarios para interpretar Chulo, dejando boquiabierto al jurado. Pero quien sin duda logró conquistar con su voz al público y al jurado fue David Bustamante con la inigualable imitación de Nino Bravo y su canción Mi Tierra.

Pese a que no fue nada fácil imitar la voz Nino Bravo, el de San Vicente de la Barquera tuvo una actuación majestuosa que dedicó a sus padres y a su tierra. El cántabro obtuvo la unanimidad y se convirtió en el ganador de la segunda gala del espacio producido por Gestmusic tras la victoria de Julia Medina en la ceremonia inaugural.

David Bustamante en 'Tu cara me suena 11' imitando a Nino Bravo (Atresmedia)

“Que hayan pasado 23 años desde que arrancaste en Operación Triunfo y que decidas 23 años más tarde volver a jugar en un concurso musical y regalarnos lo que has hecho esta noche…”, dijo Manel Fuentes, quien tenía la mirada fija en Chenoa, que no pudo evitar emocionarse. David Bustamante destinó los 3.000 euros del benéfico premio a la fundación Pequeño Deseo.

La gala finalizó con la espectacular actuación de Leticia Sabater, quien debutó en el espacio de Antena 3 con la polémica canción Miamor de Aitana Ocaña. La artista demostró el gran talento que guarda su voz y que poco tiene que ver con sus canciones. Dada su gran interpretación, Manel Fuentes soltó la idea de que la intérprete de La salchipapa fuese participante oficial de Tu cara me suena. “Vamos poco a poco, esto es como las historias de amor, poquito a poquito”, respondió la invitada.

Al margen de su imitación, el momento más incómodo de la noche tuvo lugar justo antes de que Leticia Sabater se transformase en Aitana. Como de costumbre, la cantante fue entrevistada previamente por Manel Fuentes, quien repaso sus grandes éxitos musicales, como Toma pepinazo. Una alusión que desató la insinuación sexual de la artista con el presentador. “A saber el pepinazo que tendrás tú”, le dijo.

Por si fuera poco, Sabater se atrevió a ponerse encima de él para darle un morrazo, una situación que dejó completamente desencajado al conductor de televisión. “Vamos a ver a Aitana...”, manifestó con gran estupor, dando a entender que la artista debía subirse en el ascensor para dar vida a la catalana.

La situación no pasó desapercibida en redes sociales, donde miles de usuarios caracterizaron la escena de “vergüenza ajena”. “Lo que tuvo que aguantar Manel Fuentes por parte de Leticia Sabater anoche no tiene nombre” o “¿Se puede saber por qué nadie está hablando del incómodo beso no consentido que Leticia Sabater le dio a Manel Fuentes en Tu Cara Me Suena?”, son algunos de los comentarios que vertidos por los usuarios en redes sociales.