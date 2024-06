El príncipe Guillermo y sus hijos asisten al concierto de Taylor Swift en el Wembley Arena: su divertida ‘selfie’ con la cantante

ARCHIVO - El príncipe Jorge de Gran Bretaña, Catalina, la duquesa de Cambridge, el príncipe Luis, el príncipe Guillermo y la princesa Carlota, llegan para instalarse por la tarde en la Escuela Lambrook, cerca de Ascot, Inglaterra, el miércoles 7 de septiembre de 2022. (Jonathan Brady/Pool foto vía AP, archivo)

El príncipe Guillermo ha puesto broche de oro a su 42 cumpleaños asistiendo junto a sus tres hijos, George, Louis y Charlotte, al concierto celebrado por Taylor Swift en Londres. La cuenta oficial del tour de la cantante confirmó que el heredero del trono británico y su prole estuvo presente en el show y, tan solo horas después, ha sido la propia cantante estadounidense quien ha desvelado su presencia en el espectáculo celebrado este viernes, 21 de junio, con una imagen publicada en sus redes sociales.

La expectación en torno al concierto de la estadounidense era tal que, incluso, la guardia real del Palacio de Buckingham toca el tema Shake It Off antes de que Swift inaugurase su primera ronda de actuaciones en el estadio de Londres. Un plan de lo más divertido en el que se vio a padre e hijos bailando y cantando a todo pulmón desde un palco privado del Wembley Arena, donde también podrían haber estado presentes la princesa Leonor y la infanta Sofía.

No obstante, el hijo de Carlos III no estuvo solamente con sus pequeños, sino que a su lado se encontraban Zara y Mike Tindall. Los hijos de Kate Middleton son auténticos fanes de la artista y, aprovechando que se encontraban en su show, no han dudado en tomarse una selfie con la artista. La propia intérprete de Cruel Summer ha sido quien ha compartido la imagen en su cuenta de X, antes Twitter. Por si fuera poco, Taylor y el futuro rey de Gran Bretaña se conocen desde hace un tiempo. Ambos compartieron escenario en el Palacio de Kensington para interpretar Livin on prayer junto a Bon Jovi durante un evento benéfico celebrado en 2013.

Taylor Swift junto al príncipe Guillermo y sus hijos, Louis, Charlotte y George (X, antes Twitter)

¿Leonor y Sofía?

Las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia están aprovechando al máximo sus vacaciones. Después de haber sido las grandes protagonistas del X aniversario de la proclamación del monarca, se dice que la princesa Leonor y la infanta Sofía habrían viajado a Londres para disfrutar del concierto que daba Taylor Swift en Reino Unido. La cuenta especializada en casas reales Royals News ha publicado en su perfil de X, antes Twitter, una información que se ha viralizado en cuestión de horas, pues en sus palabras afirmaba que las nietas del rey Emérito se encontraban en el concierto de la intérprete de Blank Space.

“La princesa de Asturias y la infanta Sofía se encuentran actualmente en el estadio de Wembley asistiendo al concierto de Taylor Swift. Están ahí con su grupo de amigos. Su equipo de seguridad está pidiendo que se borre cualquier fotografía que se les tome”, reza el tuit emitido minutos después de que diera comienzo el concierto. La publicación también indica que en las jóvenes se encontraban acompañadas de Amalia, hija mayor de Telma Ortiz, hermana de Letizia Ortiz Rocasolano.

Tuits de 'Royal News' (X, antes Twitter)

“El equipo de seguridad está borrando muchas fotos. Al igual que lo hacen cuando la Princesa está de fiesta. Nos hacen mostrar cómo se borran las fotos de las redes sociales y de las galerías de los móviles. Es una práctica habitual cuando las chicas salen con sus amigos”, señala el post de Royal News.

La revista británica Hello! se ha hecho eco de esta noticia y, aunque en su artículo se asegura que en las gradas solo estaba presente la infanta Sofía, lo cierto es que muy probable que Leonor haya acompañado a Sofía, pues ambas disfrutan mutuamente de su compañía tras varios meses separadas, debido a la formación militar de la princesa y a los estudios en Gales de la infanta.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en el internado UWC Atlantic College de Gales. Este momento, en específico, inmortaliza la graduación de la futura heredera del trono (Casa Real)

“Guillermo no fue el único miembro real presente, ya que la princesa Amalia de Holanda y la infanta Sofía también hicieron una discreta aparición en el concierto”, indica la ya citada publicación. Al parecer, la hija de Máxima de Holanda también habría estado en las gradas junto a la princesa de Asturias y su hermana. Algo que no es de extrañar, dada la buena relación que mantiene la corona española con la casa real de holandesa.