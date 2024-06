‘Supervivientes 2024′ encara su recta final: el duelo a tres tras unas nominaciones por sorpresa que desconcertaron a la isla

Gala de 'Supervivientes 2024' del domingo 9 de junio. (Mediaset España)

Cada vez quedan menos semanas para que se descubra el nombre del ganador de Supervivientes 2024 y, para hacer la espera más emocionante, el concurso no hace más que innovar para sorprender tanto a los náufragos que quedan en Honduras como a la audiencia. Este domingo no ha sido menos y antes de empezar Conexión Honduras se anunciaba desde plató que iba a haber un nuevo expulsado y que, además, los que quedaran tenían que nominar.

“Abrimos la palapa de manera extraordinaria, uno de los nominados se va a marchar por sorpresa”, advertía Laura Madrueño, dejando a los concursantes muy sorprendidos y es que todos esperaban que fuera una gala más tranquila. Tras unas votaciones ajustadas, la audiencia decidió que quien tenía que regresar a casa era Mimi, que se despidió con mucha emoción de los que han sido sus compañeros durante los últimos meses. “Es el mejor programa en el que he estado en mi vida”, aseguraba sin contener las lágrimas. A sus compañeros también les dedicó unas bonitas palabras y la promesa de verles en España: “Os quiero un montón, tenéis un corazón enorme todos. Me voy a comer, lo hago contenta aunque no lo parece, estoy muy feliz y quiero dar las gracias a todos, a todo el equipo”.

Después de que Miri dijera adiós, llegaba el momento de que Gorka y Rubén Torres se jugasen el collar de líder, pues ellos eran los que tenían las mejores marcas en la prueba pre líder. Finalmente, era el bombero el que conseguía por novena vez ser líder de playa Corinto, no pudiendo ser nominado por sus compañeros.

Gala de 'Supervivientes 2024' del domingo 9 de junio. (Mediaset España)

Las nominaciones llegaron a continuación y el grupo eligió a Blanca Manchón y Gorka Ibarguren. Y tras esto, Rubén Torres tenía que dar su nominación directa como líder: “Es por descarte porque nos hemos hecho como una pequeña familia, no querría nominar a nadie y, por descarte no me queda otra que Marieta”. “He venido nominada y me voy nominada, como si no hubiera pasado nada”, entonaba Marieta.

Tres salvados

Como cada vez quedan menos concursantes, esta semana solo hay tres que se salvan de la presión de poder ser expulsados la próxima semana; Rubén, el líder; Arkano y Pedro García Aguado. Curiosamente, entre ellos se encuentra el rapero, que en los últimos días ha estado bastante mal anímicamente y ha llegado a manifestar sus ganas de volver a España para estar en casa y reencontrarse con su familia y sus amigos, un deseo que incluso le llevó a pensar en activar el protocolo de abandono. “A mí me pone más feliz, porque significa dos cosas; que me voy al bufé hoy, o que si me quedo, significa que al programa le queda poquito”, decía en esta última gala.

Arkano comunica su decisión final tras amenazar abandonar 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

Pero, una vez más, el público quiso dejarle en la isla, algo que le disgustó un poco y no quiso ocultar porque no quiere “mentir al público”, No quiero faltar el respeto a la audiencia y no quiero mentir respecto a lo que estoy sintiendo. No quiero mandar un mensaje que no sea adecuado”, afirmaba.

Pese a ello, audiencia y programa han decidido que debe seguir y ahora a Arkano no le queda más remedio que seguir ofreciéndolo todo y protagonizar un duelo a tres que promete dar mucho de qué hablar.

‘Supervivientes 2024’: la lista completa de concursantes confirmados.