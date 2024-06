Maite Galdeano y Rubén Torres suben la temperatura en ‘Supervivientes 2024′: el beso que podría cambiarlo todo

Mayte Galdeano en 'Supervivientes'. (Mediaset)

Han sido varias las ediciones de Supervivientes que se han terminado convirtiendo en el escenario de una historia de amor, o de pasión. Este año, cuando parecía que no iba a haber nada más que ese polémico beso entre Marieta y Gorka, el concurso ha vuelto a sorprender a los espectadores con una historia de lo más peculiar y es que uno de sus protagonistas ni siquiera forma parte del elenco.

Se trata de Maite Galdeano, la suegra de Kiko Jiménez, que no dudó en aceptar la propuesta de Telecinco de coger un avión rumbo a Cayos Cochinos para conocer a Rubén Torres. Todo esto surgió tras las muchas indirectas por parte del bombero, que en alguna ocasión había comentado lo “sexy” que le parecía la madre de Sofía Suescun.

La visita ha sido una sorpresa para Torres y es que su crush se ha hecho pasar por una masajista que supuestamente había ganador por ser quien más pruebas de líder ha ganado de esta edición. “Voy a darle un masaje linfático”, le anunció Mayte, a quien poco después Jorge Javier Vázquez presentaba para sorpresa del bombero, que se quedó casi sin palabras.

“Te he visto que decías en muchas ocasiones ‘Maite’ y que querías conocerme”, se presentó ella, a lo que él le aseguró que le parecía una mujer “guapísima”. El paso de las horas no hizo más que aumentar esa complicidad hasta que finalmente, bajo la luna, se han besado. “Me voy a acomodar en la cama con mi chico”, comenzó diciendo Galdeano, que como anunciaba se abrazó a Rubén, con el que empezó a charlar de sus vidas, sus relaciones, sus defectos... “Soy muy ahorradora, requetelimpia, deportista... la cosa mala es que soy tacaña. Mi lema es que lo mío es mío y lo tuyo es de los dos”, confesó, a lo que el concursante añadía que él es “de los que opinan que tienen que pagar todo a su chica”.

“Uh, qué bien. Me estás poniendo muy contenta, ¿nos besamos?”, fue la respuesta de la televisiva, propiciando así un beso que parece ser el comienzo de algo más. Así lo ha dejado claro ella tras regresar a España pues, como se ha contado en Fiesta, ella ha contado en maquillaje que está ilusionada: “esto en España va para delante”, habría dicho.

La despedida de Kiko

Y si bien este ha sido uno de los temas de la semana en la isla, el otro es la expulsión definitiva de Kiko Jiménez. Tras una de las votaciones más reñidas de esta edición, el público decidía que el andaluz tenía que volver a casa.

Tras conocer la noticia Kiko se quedaba completamente derrotado llegando incluso a emocionar a Sandra Barneda desde plató. “Me da pena, llevas razón en lo que dices, he sentido que he aprovechado esta oportunidad. Pensar en que no volveré a ver este sitio, que odias, pero que le coges cariño, hemos vivido muchas cosas”, reconocía Kiko entre lágrimas. “He vivido cosas maravillosas, ha sido increíble”, insistía el concursante antes de abandonar la isla definitivamente.

