Olga Moreno sufre el peor revés antes de su estreno en ‘Supervivientes: All-Stars’: muere su madre, Rosa Obrero

Rosa Obrero, madre de Olga Moreno, ha fallecido este domingo 9 de junio a los 82 años. Una tristísima noticia para todos aquellos que la conocían, pero especialmente para sus siete hijos, que han llevado su pérdida en la más estricta intimidad. Según se ha conocido, la mujer padecía cáncer desde hace algunos años, una enfermedad que su hija más popular también quiso dejar para su lado más privado, pese a que en algunas entrevistas llegó a mencionarla para asegurar que su progenitora era “lo que más le dolía del mundo”.

Ahora no solo tiene que aprender a afrontar la vida sin ella, sino que tiene que prepararse tanto mental como físicamente para el complicado reto que supondrá Supervivientes: All Stars, la nueva apuesta de Telecinco que supondrá su regreso al foco público y también al reality de supervivencia en el que ya probó suerte en 2021 y que terminó ganando. Si bien en aquella edición Olga también se enfrentaba a un momento personal muy duro, no tiene nada que ver con el saber que su madre no estará esperando su regreso.

La ex de Antonio David Flores, que está a unas semanas de volver al foco público tras una etapa alejada de las cámaras y el papel couché, siempre ha tenido muy presente a Rosa cuando ha hecho sus declaraciones más sinceras. Así pasó durante una de sus últimas entrevistas en televisión, en el programa de Toñi Moreno, donde afirmó: “Hoy me ha pasado algo muy triste. Me han dicho una cosa de mi madre y estoy un poco emocionada. Está bien, pero podía estar mejor. Es una mujer fuerte y luchadora, tiene un problema que está a la orden del día... Lo va a superar”, afirmaba. Sobre la enfermedad que padecía, contó que “lo superó, aunque me marcó. Le cortaron un pecho, pero ella nos daba fuerzas. Es una mujer muy alegre y llena de vida”, siguió muy emocionada, para después afirmar que pese a todo era ella quien la animaba a seguir, “en esta etapa me está ayudando muchísimo, pero yo tampoco quiero preocuparla con mis cosas”.

Su mejor compañera

Pese a formar parte de una gran familia y de tener buena relación con todos sus hermanos, Olga tuvo siempre una conexión especial con su madre, Rosa. A ella le dedicaba sentidas palabras siempre que la ocasión lo merecía, especialmente en cumpleaños, fiestas o por el Día de la Madre. En su último aniversario, sin ir más lejos, subió un vídeo junto a unas sentidas palabras: “A la mujer que me enseñó el valor de la vida, que cada día sea un reflejo del amor y la felicidad que nos has dado. Gracias por cada sonrisa, cada lección y cada momento”, puso.

Intentando llevar estos delicados momentos en la más estricta intimidad, Olga y sus hermanos se han despedido de su madre con el apoyo y el cariño del resto de la familia.

Nuevo proyecto

El anuncio de su participación en Supervivientes: All Stars no ha dejado de dar qué hablar en las redes sociales, pues es su gran vuelta a la televisión. De hecho, tras conocerse, ella misma confesó que no va con muchas expectativas: “Yo voy a vivir el momento, a disfrutarlo y que sea lo que Dios quiera”. Y aunque ha despertado muchas críticas, ella se ha mostrado decidida: “Estoy tranquila, sé que no voy a ganar pero lo voy a intentar, voy a disfrutar, a divertirme, tengo muchas ganas”, afirmó.

Moreno se une al resto de confirmados hasta la fecha, de los cuales dos de ellos también fueron ganadores de su edición: Sofía Suescun y Bosco Martínez-Bordiú, además de Adara Molinero y Logan Sampedro. Por ahora, los concursantes son ganadores o finalistas del programa, y además, se especula también sobre la posible participación de Abraham García, Marta Peñate y Jorge Pérez, entre otros.