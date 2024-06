La gran mentira de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021′ que Telecinco pasa por alto en su vuelta al reality

Olga Moreno, en 'Supervivientes 2021'. (Mediaset España)

Olga Moreno será una de las concursantes de la primera edición de Supervivientes: All Stars. Así lo confirmaba Telecinco este martes durante la gala de Tierra de nadie, en la que la exmujer de Antonio David Flores era recibida en plató entre vítores del público y halagos por parte de Carlos Sobera.

“Sigues igual de guapa que hace tres años”, le dijo el presentador al recibir en plató a la ganadora de Supervivientes 2021, una entrada que no aplaudieron Carmen Borrego, Nagore Robles, ni Kike Calleja. “Quiero recordar que en aquella edición ibas con una mochila importante, emocionalmente hablando. Ahora estás en un momento muy bueno”, proseguía Sobera, a lo que la sevillana respondía asegurando estar “tranquila”.

Acto seguido, el vasco le recordaba que fue capaz de conseguir 11 collares de líder en su edición. “La que más”, le comunicaba. “Ya ni me acuerdo”, contestaba ella, evitando hacer memoria y confesar que, realmente, solo ganó cuatro collares.

Pero esa no ha sido la mayor mentira relacionada con Olga en este formato, pues durante su paso por Honduras mantuvo un gran engaño ante la audiencia que no se desmontó hasta tiempo después. Y es que esa “mochila” a la que se refería Sobera no es otra que el relato de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, cuya emisión comenzó antes de que la diseñadora partiera hacia la isla.

Falsa unión familiar

Durante buena parte de su concurso, Olga Moreno insistió en dar una imagen de familia unida ante la adversidad, llegando incluso a defender entre lágrimas el papel de Antonio David como padre: “En mi casa nunca se ha hablado mal [de Rocío Carrasco], estaba prohibido, que con mi marido hablara y dijera lo que sea, sí, pero delante de esos niños, jamás”, le dijo a Marta López en la playa.

Al acordarse de su vida fuera, la concursante también habló sobre el ex guardia civil: “Lo echo mucho de menos y lo quiero mucho. Lo necesito en mi vida. Lo amo. Espero que esté bien. Que estén bien esos niños”. Sin embargo, en aquel momento Olga y Antonio David ya no estaban juntos.

Así lo ha confirmado Marta Riesco en su reaparición televisiva en Ni que fuéramos. La reportera ha contado en el formato de Fabricantes Studio que su relación formal con Flores comenzó a finales de 2020, meses antes de que su entonces mujer entrase en el reality de Telecinco.

“Esa pareja era de cara a la galería. De cara a la intimidad ya no eran pareja. Yo escuchaba las conversaciones. No era una pareja como lo que os podéis imaginar. Si te soy sincera, creo que ella sí que estaba enamorada de él o de lo que significaba estar con él. Creo que a él le venía muy bien porque era una persona que cuidaba a sus hijos y no le daba problemas”, ha aseverado Riesco.

Esto supuso, tal y como la periodista ha desvelado ahora, un conflicto entre ella y el padre de Rocío Flores, pues pese a que Marta le consideraba su novio, él se resistía a firmar el divorcio y anunciar su separación. De hecho, no sería hasta diciembre de 2021 cuando se conociera la noticia.

En ese sentido, cabe recordar que actualmente Antonio David Flores se enfrenta a un proceso judicial en su contra por un supuesto delito continuado de alzamiento de bienes. Tal y como ha desvelado María Patiño, el ex guardia civil podría enfrentarse a una pena de 6 a 9 años de prisión por cobrar, presuntamente, a nombre de terceros para evitar pagar la deuda de 60.000 euros que mantiene con Rocío Carrasco. Entre esos terceros estaría la propia Olga Moreno.

No se sabe si la concursante de Supervivientes: All Stars hará mención a algo relacionado con este asunto durante su estancia en Honduras, pero de momento está claro que Telecinco ha optado por pasar por alto su gran mentira pese a que los espectadores, a juzgar por las reacciones al anuncio de su nombre, parecen no hacerlo.