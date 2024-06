Qué pasa si comes un kiwi todos los días

Kiwis. (Foto de archivo)

El kiwi es una de las frutas exóticas más apreciadas tanto por su delicioso sabor como por sus múltiples propiedades para la salud. De hecho, son muchos los que optan por incluir esta fruta en sus desayunos o meriendas porque les ayuda en su tránsito intestinal. Sin embargo, el kiwi aporta otros beneficios a nuestro cuerpo que quizá no son tan conocidos. La Fundación Española de Nutrición (FEN) recoge en un informe todas las propiedades que nos aporta consumir esta fruta diariamente.

El kiwi contiene una cantidad moderada de hidratos de carbono, principalmente en forma de azúcares naturales como la fructosa y la glucosa. Estos azúcares proporcionan una fuente rápida de energía, por lo que es beneficioso para mantener los niveles de energía estables a lo largo del día. Por ello, es una opción adecuada incluso para aquellos que buscan controlar su ingesta de azúcar, como los diabéticos, siempre y cuando se consuma en porciones adecuadas.

Según la FEN, esta fruta es una excelente fuente de fibra dietética, lo que contribuye a una mejor digestión y a la salud intestinal en general. La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento al aumentar el volumen de las heces y facilitar su tránsito a través del tracto digestivo. Además, puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y reducir el colesterol, lo que a su vez disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Un consumo adecuado de fibra también se asocia con un menor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon.

Uno de sus aspectos más destacados es su alto contenido de vitamina C, más incluso que las naranjas. Con un solo kiwi de tamaño medio es posible cubrir hasta el 85% de las ingestas diarias recomendadas de vitamina C para un adulto promedio, según la FEN. Esta vitamina es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres, además de ser esencial para la producción de colágeno, una proteína vital para la salud de la piel, los vasos sanguíneos, los tendones y los ligamentos. Consumir kiwi cada día puede mejorar la función inmunológica, ya que la vitamina C potencia la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y enfermedades.

Por otra parte, la actidina es una enzima proteolítica presente en el kiwi, que ayuda en la digestión de las proteínas. Esta enzima descompone las proteínas en péptidos más pequeños y aminoácidos, facilitando su absorción en el cuerpo, por lo que puede ser especialmente útil para las personas con problemas digestivos relacionados con la digestión de proteínas. Además, al mejorar la digestión, la actidina puede contribuir a una mayor eficiencia en la utilización de los nutrientes de los alimentos.

La miosmina es un compuesto bioactivo que se halla en esta fruta y que ha mostrado tener efectos positivos en la salud. Aunque las investigaciones sobre la miosmina están en etapas iniciales, ya se ha sugerido que podría tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estos efectos podrían ayudar a reducir la inflamación crónica y el estrés oxidativo en el cuerpo, dos factores que contribuyen al desarrollo de numerosas enfermedades crónicas, como la artritis y las enfermedades cardiovasculares. Además, la miosmina podría jugar un papel en la mejora de la salud metabólica y la prevención de enfermedades metabólicas.