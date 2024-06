Los desahucios por impago de alquiler se disparan entre enero y marzo: suponen 7 de cada 10 lanzamientos

Suben los desahucios durante el primer trimestre, aunque se reducen sobre la vivienda habitual (EFE)

El número de lanzamientos o desahucios practicados por impago de alquiler sumó, entre enero y marzo, un total de 5.443, lo que supone un 12% más que en el mismo trimestre de 2023. Con esta subida, este tipo de desahucios representa ya un 73% de los procedimientos, según los datos desglosados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En una nota de prensa, el CGPJ indicó que los derivados de ejecuciones hipotecarias crecieron un 10,7% hasta 1.448, el 19,5% del total, en tanto que los 533 restantes obedecieron a otras causas.

En total, entre enero y marzo se practicaron 7.424 desahucios, un 12,8% más que en el mismo trimestre de 2023. Cataluña, con 1.870, es la comunidad autónoma en la que se practicaron el mayor número de lanzamientos durante el primer trimestre, seguida por Andalucía, con 1.076; la Comunidad Valenciana, con 1.037, y Madrid, con 725. La lista de lanzamientos o embargos derivados de ejecuciones hipotecarias la encabeza Andalucía, con 284, seguida de Cataluña, con 283; la Comunidad Valenciana, con 281 y Murcia, con 129.

Más de 13.000 lanzamientos solicitados

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos. Sin embargo, se advierte que “este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos”. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aclara que el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no garantiza que éste lo haya ejecutado. Esta diferencia es importante para entender que los datos reflejan las solicitudes recibidas, pero no necesariamente las acciones completadas.

Además, el informe señala la variabilidad en la existencia y operatividad de estos servicios comunes entre distintas jurisdicciones, lo que puede influir en la interpretación de las cifras presentadas. Esto subraya la necesidad de contextualizar los datos en función de la disponibilidad de recursos y estructuras en cada partido judicial.

En total, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2024 fue de 13.362, un 4,9% más que en el mismo trimestre de 2023. De ellos, 6.344 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento del 7 %. Entre enero y marzo se presentaron 5.658 ejecuciones hipotecarias, un 1,7 % menos que en el primer trimestre de 2023; la cifra más alta fue la de Andalucía, con 1.458 y un 25,7 % del total, seguida de Cataluña, con 1.125; la Comunidad Valenciana, con 837 y Madrid, con 471. Si se pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, aclara el CGPJ, destaca Murcia con 18,8 por cada 100.000 habitantes, seguida de Andalucía, con 16,6, y la Comunidad Valenciana, con 15,7.

Caen los desahucios de vivienda habitual

El pasado miércoles, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos de desahucios sobre la vivienda habitual, que cayeron en un 20,7% durante el primer trimestre, alcanzando las 2.394 operaciones. De esta forma, se suman ocho trimestres consecutivos a la baja, contrastando con la subida generalizada de desahucios generales.

Esta diferencia se debe, en gran parte, “a la prohibición de desahucios en vivienda habitual procedentes de ejecuciones hipotecarias, una medida que está proporcionando un alivio temporal a muchas familias”, reconoce Sergio Gutiérrez, cofundador y socio director del club de agentes inmobiliarios Excellence Real Estate Circle.

Hay que recordar que, el pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros prorrogó hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad, una medida de la que se pueden beneficiar unos 30.000 hogares.