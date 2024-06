El cambio en la nueva temporada de ‘La casa del dragón’ que no seguirá los libros de George R.R. Martin

Decide tu bando. El trailer oficial está aquí.16 de junio en Max y HBO. (Crédito: Max)

Se sabe de sobra que siempre que se adapta una historia a la pantalla, ya sea en cine o en televisión, es necesario hacer ciertos cambios para llevarla de una mejor manera. Sin embargo, en el caso del universo de Canción de Hielo y Fuego esto no siempre ha salido bien, y si no que le pregunten a los fans de Juego de tronos a partir de la quinta temporada de la serie. No de la misma forma, pero algo parecido está sucediendo con La casa del dragón, la serie precuela de Juego de tronos que está cerca de volver con una segunda temporada a HBO Max, ahora conocida como Max.

La casa del dragón llegó hace dos años a la plataforma para retomar en gran medida el éxito que había supuesto Juego de tronos, así como para llenar el vacío de fantasía medieval que esta había dejado sobre sus seguidores. La nueva serie no solo tuvo una gran aceptación, sino que recibió grandes elogios y fue considerada una de las grandes producciones de su año, no tardándose en encargar una segunda entrega. Una continuación que llega el próximo día 17 de junio a Max pero que lo hará con un gran cambio que podría ser ciertamente significativo, especialmente para todos aquellos que les gusta respetar al máximo la palabra del creador de la saga, George R.R. Martin.

Tal y como se ha podido apreciar en el tráiler de la segunda temporada, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) tomará parte activa en la guerra entre sus fieles en su reclamo de la corona, y los llamados “verdes”, los leales a la reina viuda Alicent Hightower (Olivia Cooke) y el heredero al trono Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney). En el final de la primera temporada, el terrible accidente que se saldaba con la muerte de Lucerys Velaryon era solo el inicio para la guerra que está por venir, que será conocida como la Danza de Dragones y en la que parece que Rhaenyra tendrá un rol algo distinto al que tenía en la historia original.

Las joyas y los vestidos por la espada y el escudo

“Me verán como gobernante. Y los símbolos de la autoridad no son joyas ni vestidos, sino el escudo y la espada”, se puede escuchar a la líder del bando de Los Negros en uno de los clips de La casa del dragón, dejando claro que Rhaenyra peleará tras la muerte de su hijo. De hecho, en otra de las imágenes se la puede ver a lomos de su dragón Syrax. Pero esta actitud en el personaje es un gran cambio con respecto al material original, en el que Rhaenyra tomaba un papel mucho más pasivo en el conflicto, tal y como señalaba el propio George R.R. Martin.

“Rhaenyra no era una guerrera. Siempre vestía lujosamente, prefiriendo los terciopelos púrpura y granate y los encajes dorados de Myrish con intrincados diseños. Su corpiño a menudo brillaba con perlas y diamantes, y siempre llevaba anillos en los dedos”, describe el autor a la reina Targaryen en Fuego y sangre. Pero parece que con la llegada de la segunda temporada veremos un cambio notable en Rhaenyra, aunque aparentemente no será tan significativo como los de Juego de tronos, que sí comenzaron a alejarse del canon de los libros a partir de la quinta temporada, y ya definitivamente en las últimas entregas con historias que ni el propio Martin había llegado a desarrollar.