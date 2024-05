Junqueras quiere volver a liderar ERC: “Me siento capaz de construir un proyecto”

Junqueras quiere seguir al frente ERC si tiene "un aval explícito y renovado de la militancia".

El próximo 30 de noviembre será la fecha para la celebración del Congreso Nacional que elegirá al nuevo líder de Esquerra Republicana de Catalunya, después de la debacle electoral vivida el pasado 12 de mayo y la consecuente implosión de la formación. “Elegimos esta fecha porque nos pareció que permitía hacer esta reflexión tan necesaria y al mismo tiempo esquivando el calendario electoral”, ha aclarado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una rueda de prensa celebrada en la sede de los republicanos.

El máximo dirigente de los republicanos anunció en una carta a la ciudadanía su dimisión “voluntaria” de apartarse del cargo una vez acabase la campaña europea, como consecuencia de la derrota electoral en Cataluña. La pérdida de hasta 13 escaños y 178.446 votos ha provocado un terremoto en la formación que también se ha saldado con la salida de Pere Aragonès este lunes y la eurodiputada exiliada Marta Rovira este martes.

Centrado en la campaña europea

A pesar de ello, Junqueras quiere volver a intentarlo: “Me siento capaz de construir un proyecto conjunto”, ha admitido el dirigente independentista, que ahora opina que es el momento de reconstruir el relato de ERC y que por eso no quiere “renunciar a nada”.

“El martes expliqué que mi voluntad es ayudar tanto como sea posible, siempre que tenga el aval de la militancia y la ciudadanía. Lo que buscaba con mi dimisión es explícitamente este aval, salir a las calles a buscar este apoyo de igual a igual”, ha añadido.

Junqueras ha añadido que la decisión de aplazar el Congreso Nacional para determinar el nuevo líder ha sido unánime entre la Ejecutiva Nacional, y la decisión de aplazarlo responde a no generar más inestabilidad de cara a las elecciones europeas.

La presidencia de Junqueras ha sido en todo momento convulsa, pero el líder republicano asegura que nunca se ha sentido presionado por los suyos. “En una primera entrevista que hice para RAC1 nada más llegar al cargo me dijeron que los presidentes solían durar poco. Perdona, he durado seis años difíciles; cuatro años en prisión y tres inhabilitados, pero siempre he estado a disposición de la militancia”.

Todavía inhabilitado para cargo público y a la espera de que llegue definitivamente la amnistía -ahora en trámite parlamentario-, Junqueras ha aclarado: “No tengo prisa para nada, pero tampoco quiero renunciar a nada a la hora de ayudar al partido y al país”.

También ha querido lanzar un dardo a las demás partidos por provocar el adelanto electoral que tanto les ha penalizado. “Si Junts, Comuns y el PSC han puesto dificultades insuperables para aprobar los presupuestos como no se van a poder poner de acuerdo para formar el Govern”. No obstante, la posición que prioriza el PSC es intentar formar un tripartito que incluiría en la fórmula a los republicanos, antes que a la formación que lidera Carles Puigdemont.