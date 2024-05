Qué hacer si te da un golpe de calor: síntomas y tratamiento

Una mujer sufre un golpe de calor (Shutterstock)

Las temperaturas han comenzado a subir en gran parte de España, alcanzando incluso los 30 grados en algunos puntos. Sin embargo, la llegada de las altas temperaturas suele ir aparejada de golpes de calor, por ello es importante extremar la precaución y los cuidados para evitar este tipo de situaciones, que ocurre cuando el cuerpo no puede regular la temperatura de forma correcta. A ello hay que sumar que, en muchas ocasiones, los síntomas pueden confundirse con patologías leves, aunque en muchas ocasiones puede ser mortal.

Las olas de calor son uno de los principales motivos de que se produzcan los golpes de calor. Por este motivo, es importante proteger a las personas más vulnerables a estas extraordinarias altas temperaturas. Personas mayores, niños, personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, cardiopatía o diabetes, son los que principalmente deben resguardarse cuando los termómetros marcan altos niveles. Así como aquellos que realizan trabajos físicos o deporte al aire libre. Además, es importante conocer los síntomas de un golpe de calor para poder ayudar una persona que los esté sufriendo.

Síntomas del golpe de calor

El calor puede provocar calambres, agotamiento y deshidratación, mientras que en casos más extremos se puede producir un golpe de calor. Los síntomas de este último caso son mareo, dolor de cabeza, debilidad, aturdimiento, piel caliente y enrojecida y visión borrosa. En situaciones extremas, los afectados incluso pueden tener convulsiones y entrar en coma. Normalmente, el golpe de calor no dura más de seis horas, pero en los casos más graves puede durar hasta 24 horas, causando la muerte.

Las olas de calor son cada vez más frecuentes. Sin embargo, la AEMET confirma que aún no hay evidencia para sostener si cada vez son más graves o no, pero los picos de temperatura cada vez son más altos

Para evitar esta situación es importante protegerse del calor y no salir de casa durante las horas centrales del día, es decir, entre las 12:00 y las 18:00. Por otra parte, las autoridades también recomiendan mantenerse hidratados, es decir, beber mucha agua y zumos de frutas.

Otra recomendación a tener en cuenta para evitar los golpes de calor es utilizar ropa ligera y holgada, así como gafas de sol y protector solar. Desde el Ministerio de Sanidad también recomiendan no abusar de las bebidas alcohólicas. Respecto a la vivienda, la mejor forma de enfriar la casa si no dispone de aire acondicionado o no se quiere tener todo el día en funcionamiento es bajar las persianas y cerrar las ventanas durante las horas de más calor, mientras que por la noche se recomienda abrirlas para ventilar.

Cómo actuar ante un golpe de calor y cuál es el tratamiento

Ante un golpe de calor, es fundamental tratar de reducir la temperatura del afectado, por lo que se recomienda quitarle ropa y ponerle compresas de agua fría en la frente y en la nuca, así como colocar a la persona en una sombra. En caso de que este se encuentre consciente, es recomendable elevar ligeramente la cabeza y, si no lo está tumbarle de lado con las piernas flexionadas. En ambos casos lo mejor es llamar al servicio de emergencias sanitarias para que atiendan al afectado y le sometan a una revisión más exhaustiva.

