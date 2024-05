Quién es Malin Åkerman, la presentadora de Eurovisión 2024 que trabajo con Jennifer Aniston y es una estrella en Hollywood

Malin Åkerman y Petra Mede, presentadoras de Eurovisión 2024 (Eurovision.tv)

Ya está todo listo en el Malmö Arena para que nada fallen en la 68ª edición del Festival de Eurovisión. A partir de las 21:00 horas (hora peninsular) los 26 finalistas actuarán frente a una audiencia superior a los 150 millones de espectadores.

Las anfitrionas de la gala son Malin Akerman y Petra Mede, quienes ya condujeron las semifinales del festival. Además, su presencia marcará todo un hito en el certamen, ya que hacía 8 años, desde el 2016, que Eurovisión no contaba con dos presentadores. Y, de hecho, esta será la primera ocasión que un dúo femenino presente el festival. En ese sentido, fue en Liverpool 2023 cuando otras tres mujeres, Alesha Dixon, Hannah Waddingham y Julia Sanina se encargaron de dirigir la semifinal.

Te puede interesar: El representante de Países Bajos, expulsado de Eurovisión 2024 tras ser denunciado por una mujer del equipo de producción

Malin Åkerman, presentadora de Eurovisión 2024

La estrella de Hollywood cambiará este sábado 11 de mayo el set de rodaje por un gran escenario. Malin Åkerman, nacida el 12 de mayo de 1978 en Estocolmo, es una reconocida estrella de Hollywood que creció en Canadá. Comenzó su carrera como modelo en ese país antes de trasladarse a Estados Unidos. Más tarde, estudio psicología en la Universidad de Nueva York, aunque sabía que su vocación era otra: la de la interpretación. De este modo, quiso ganarse un hueco en el cine y la televisión, y lo consiguió hasta el punto de llegar a trabajar con artistas de la talla de Jennifer Aniston.

Su trayectoria incluye destacados papeles en series como Earth: Final Conflict, Relic Hunter junto a Tia Carrere, y The Comeback. En el cine, ha aparecido en The Utopian Society, The Visiting con Nicole Kidman, y La era del rock junto a Tom Cruise. Además, también ha desarrollado una carrera como cantautora.

En su faceta como cantante, Malin Åkerman es conocida como la vocalista del grupo de indie rock Ozono, que posteriormente cambió su nombre a The Petalstones. En 2006, la revista For Him Magazine la incluyó en su lista de las 100 mujeres más atractivas. Este 2024 es la primera vez que la artista asume responsabilidad de presentar este festival. No obstante, ha asegurado que se trata de “un sueño hecho realidad”.

Te puede interesar: La letra de la canción de España en Eurovisión, ‘ZORRA’, el polémico tema que esconde un mensaje reivindicativo

El lado más personal de Malin Åkerman

Malin Åkerman ha estado casada con Jack Donnelly desde 2018. Anteriormente, tuvo una relación con Roberto Zincone, con quien tuvo un hijo, Sebastian Zincone.

Su padre, Magnus Åkerman, es agente de seguros, mientras que su madre, Pia Sundström, trabajaba como modelo. Tras el divorcio de sus padres, se mudó con su madre a Niagara-on-the-Lake, Canadá, cuando tenía dos años. Sin embargo, Åkerman habla sueco con fluidez y celebra las festividades suecas. Su padre y su madrastra, Vera Stevens, residen en Falsterbo. Ambos aparecieron en el reality show sueco Skånefruar en 2010. Åkerman tiene dos hermanas menores, Mikaela y Jennifer Akerman.