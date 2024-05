La Universidad Autónoma de Madrid reconocerá a Don Omar como pionero del reguetón

El cantante de reggaeton Don Omar. (EFE/Archivo)

El cantante Don Omar, autor de éxitos como Danza Kuduro o Dale Don Dale, recibirá un reconocimiento de parte del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) como pionero del reguetón y rendir homenaje por “su impacto innovador en la música urbana”. Así lo ha hecho saber eldiario.es.

A través de un evento especial, se reconocerá la música del puertorriqueño William Omar Ladrón Rivera conocido como Don Omar. De esta forma, se pretende homenajear “su impacto innovador en la música urbana”.

“Estamos más que emocionados de agradecer a la comunidad de la UAM por este increíble reconocimiento. La música urbana se trata de hacer resonar la voz del cambio social en todo el mundo. Inspirados en nuestras ricas raíces caribeñas, hemos creado melodías que resuenan profundamente, especialmente con la juventud. La música rompe todas las barreras, y ser celebrado aquí es un gran honor, un verdadero hito para el futuro de la música”, ha agradecido Don Omar, según recoge eldiario.es.

La próxima semana, Don Omar viajará a España antes de iniciar una extensa gira por Estados Unidos y Canadá. El recorrido del ícono del reguetón incluirá ciudades clave como Seattle, Los Ángeles, Toronto y Boston, finalizando su periplo norteamericano el 15 de septiembre en Belmont Park, Nueva York.

Además, la universidad, a través del festival universitario Enjoy UAM, ha anunciad que han llegado a un acuerdo con el artista para “realizar distintas acciones en el 2024″ y que “informaran en las próximas semanas” de la alianza entre el puertorriqueño y la universidad madrileña.

Uno de los visionarios del género

Conocido como uno de los pioneros del reguetón, Don Omar ha sido instrumental en impulsar la popularidad global del género, junto con figuras como Daddy Yankee y Tego Calderón. Temas como ‘Danza Kuduro’ y ‘Salió el sol’ han catapultado al estilo musical puertorriqueño a la cima de las listas internacionales, con Don Omar a la vanguardia de esta revolución musical. Su álbum debut, ‘The Last Don’, publicado en 2003, y el posterior éxito de ‘Meet The Orphans’ en 2010, son considerados pilares fundamentales en la historia y el desarrollo del reguetón y la música latina en general. Todo esto le ha ganar tres premios Grammy Latino, y estar nominado un total de trece veces.

La amalgama de subgéneros que Don Omar ha sabido integrar en su música, combinando ritmos caribeños con otros más urbanos y contemporáneos, refleja la evolución constante de su arte. ‘Danza Kuduro’, en particular, no solo marcó un hito en su carrera, sino que también se convirtió en un himno global que trascendió barreras culturales y geográficas.

Aunque por el momento no se han detallado las actividades específicas que Don Omar desarrollará en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, la expectativa es alta, dada la influencia cultural y musical del artista. Esta alianza, prevista para 2024, promete enriquecer tanto la escena universitaria como los proyectos futuros del cantante.