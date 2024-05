Estos son los pensionistas que no cobrarán la paga extra de verano

Una jubilada contando monedas de euro (Imagen en Freepik).

Para el trabajador, existen dos momentos cruciales a lo largo del año que marcan una gran diferencia en su economía personal: el periodo de verano y la época navideña. Estas temporadas se caracterizan por la recepción de una paga extra, un ingreso adicional que se suma al salario habitual y que suele destinarse tanto a gastos extraordinarios propios de las fechas, como a la realización de inversiones personales, el ahorro, o a la satisfacción de necesidades específicas.

Este escenario se aplica también a ciertos pensionistas, como los jubilados, que disfrutan de 14 pagas. Pero existe otro grupo de beneficiarios que no recibe estos extras, porque ya los tienen prorrateados en las mensualidades ordinarias de cada mes. Esto no quiere decir que reciban menos cantidad de dinero, si no que esa paga se abona dentro de las 12 mensualidades que reciben por su pensión.

La Seguridad Social establece que las pensiones que “derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional se satisfacen en 12 pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias”. Es el caso, por tanto de los pensionistas por incapacidad permanente, así como las pensiones de muerte y supervivencia, incluyendo las de viudedad, orfandad, o en beneficio de familiares.

Entran dentro de estas pensiones las que son de Incapacidad Permanente Parcial, Incapacidad Permanente Total, Incapacidad Permanente Absoluta y las de Gran Invalidez.

Ventajas e inconvenientes de la paga extra

El sistema de retribución elegido por los trabajadores se suele alinear con sus necesidades financieras y hábitos de ahorro. Los expertos en finanzas personales sugieren que aquellos con una gestión económica doméstica más sólida deberían optar por el esquema de 12 pagas.

Sin embargo, las familias que cuentan con problemas para ahorrar y carecen de organización financiera deberían elegir la modalidad de 14 pagas, ya que se trata de una estrategia con la que se puede manejar mejor los gastos extraordinarios que surgen especialmente durante las vacaciones.

Esta diferencia en la preferencia del sistema de pago se debe a la percepción de los ingresos y cómo estos se ajustan al ciclo económico personal y familiar. La paga extra de Navidad, por ejemplo, proporciona un alivio financiero durante la temporada festiva.

Las personas que reciben el salario en 12 pagas, muchas veces, tienen la sensación de que cobran una cantidad más elevada, pero lo cierto es que, cuando termina el año, la suma de las retribuciones es siempre la misma.

La elección entre 12 o 14 pagas no solo refleja una cuestión de preferencia personal, sino que también pone de manifiesto las estrategias financieras que los individuos y familias implementan para navegar sus economías a lo largo del año. Esta decisión, influida por las recomendaciones de expertos, puede tener un impacto significativo en cómo se planifica el ahorro, se manejan los gastos recurrentes y se enfrentan las obligaciones financieras extraordinarias.