Bambie Thug, la ‘bruja’ que representa a Irlanda en Eurovisión: puesta en escena ‘made in Spain’ y apoyo a la comunidad trans

Bambie Thug, representante de Irlanda en Eurovisión. (instagram.com/bambiethug)

La puesta en escena es uno de los puntos fuertes de Irlanda de cara al Festival de Eurovisión, pues la isla ha elegido como representante a Bambie Thug, una cantante de 31 años que destaca a primera vista debido a su indumentaria. Pero también por su música. De hecho, para definir un poco mejor cuál es su estilo lo ha definido ella misma como ‘ouija-pop’.

Si bien en un primer momento no había destacado al nivel de Ucrania y Croacia, que lideran las apuestas con Teresa & Maria y Rim Tim Tagi, respectivamente, tras los primeros ensayos Bambie Thug y su Doomsday Blue se ha colocado en lo más alto. De hecho, el videoclip oficial acumula casi seis millones de reproducciones, cifra que no deja de ascender.

Te puede interesar: La canción de Croacia en Eurovisión, ‘Rim Tim Tagi’, el tema de rock que está entre los favoritos y denuncia el éxodo de las zonas rurales

Ahora que el interés sobre la canción es cada vez mayor, también se busca más información sobre esta llamativa artista que no pasa desapercibida. Bambie, de ascendencia sueca por parte de padre e irlandesa por parte de madre, nació 1993 en Cork. Su conexión con la música se remonta a sus años escolares, época durante la cual se unió al club coral de su colegio. Es más, fue durante este periodo cuando se alzó con su primer premio en el concurso All-Ireland Schools Choir, demostrando su temprano talento musical.

Bambie Thug, representante de Irlanda en Eurovisión, cantando 'Doomsday blue' durante un ensayo. (TT News Agency/Jessica Gow/via REUTERS)

En aquellos primeros años también se formó en baile y asistió a clases de ballet en el Coláiste Stiofáin Naofa, lo que le hizo plantearse el dedicarse profesionalmente a la danza. Tan segura estaba de ello que se mudó a Londres para seguir estudiando en la Academia Urdang, donde consiguió una beca. Sus planes cambiaron en la universidad, ya que se rompió un brazo y tuvo que dejar el baile. Fue entonces cuando se centró en el teatro musical para, al poco, empezar a componer sus propios temas.

La representante de Irlanda en Eurovisión, Bambie, debutó en el ámbito musical con el lanzamiento de su sencillo Birthday, en 2021. Este tema fue compuesto por la artista en un momento complicado de su vida, marcado por la lucha contra la adicción a las drogas. Además, el videoclip de la canción, que no fue censurado, encontró un espacio poco convencional para su difusión, siendo publicado en sitios web de contenido para adultos.

Desde entonces, tanto musical como artísticamente, ha destacado por tener un estilo oscuro que va de la mano de canciones íntimas en las que habla sin censura de algunos de los problemas que tiene como la dismorfia corporal o la salud mental.

Te puede interesar: El día que Julio Iglesias representó a España en Eurovisión: el recuerdo de un amor inglés que acabó siendo un éxito internacional

Puesta en escena

Una de las cosas que más están llamando la atención del público eurovisivo es su puesta en escena, muy diferente a otras antes vistas. Detrás del trabajo artístico que hay detrás de Doomsday Blue se encuentra el español Sergio Jaén, que se ha encargado de esta llamativa escenografía protagonizada por elementos de brujería, ya que durante la actuación Bambie simula estar haciendo güija en el escenario. Tampoco pasa desapercibido su vestuario. La cantante comienza vistiendo de negro para después llevar los colores de la bandera transexual.

Bambie Thug, representante de Irlanda en Eurovisión. ( REUTERS/Leonhard Foeger)

Jaén es natural de Elche, Alicante, y lleva años trabajando alrededor del mundo. Y aunque su nombre puede resultar ajeno para muchos, lo cierto es que es la persona encargada de los videoclips de artistas tan conocidos como Dua Lipa.

Críticas a la organización

La cantante, que se identifica como una persona no binaria, también ha llamado la atención por sus declaraciones en la rueda de prensa posterior a la primera semifinal. Entre otras cosas, respondió a las preguntas sobre los mensajes escritos en Ogham, una lengua celta ancestral, que llevaba en su cuerpo en los ensayos iniciales. Dichos mensajes incluían frases como “alto al fuego” y “libertad para Palestina”. No obstante, estos escritos no formaron parte de su actuación durante la semifinal.

Fue entonces cuando denunció que la organización de Eurovisión no le permitió mostrar ninguno de los mensajes de apoyo para el pueblo palestino que tenía preparados. “Soy una persona a favor de la libertad y de la justicia, pero la UER me ha obligado hoy a retirar de mi propuesta los mensajes que llevaba en los que pedía el alto al fuego y la libertad para Palestina”, declaró.

Letra en español de ‘Doomsday Blue’

Avada Kedavra, hablo para destruir

Los sentimientos que tengo, no los puedo evitar.

A través de lenguas retorcidas, un maleficio se desplegó sobre ti

Que todas las lindas en tu cama

Escapar de tus manos y ponerte triste

Y todas las cosas que desearías tener, las pierdes

Yo, yo, sé que estás viviendo una mentira

Yo, yo, veo las cicatrices en tus ojos

Yo, yo, sé que estás viviendo una mentira

yo, yo

Supongo que preferirías tener una estrella que la luna.

Supongo que siempre te sobreestimo

Hoodoo todas las cosas que haces

Estoy deprimido, deprimido en mi tristeza del fin del mundo

Yo, yo, sé que estás viviendo una mentira

Yo, yo, sé que estás viviendo una mentira

Avada Kedavra, los pensamientos en mi cabeza

Los lugares que toco cuando estoy acostado en la cama

Las visiones de ti, las palabras que dijiste, deshacen

Los latidos de mi corazón enterrados en el suelo.

Y a las cuerdas que ato estás atado

Entonces cuando duermes escuchas el sonido (Cuco)

Yo, yo, sé que estás viviendo una mentira

Yo, yo, veo las cicatrices en tus ojos

Yo, yo, sé que estás viviendo una mentira

yo, yo

Supongo que preferirías tener una estrella que la luna.

Supongo que siempre te sobreestimo

Hoodoo todas las cosas que haces

Estoy deprimido, deprimido en mi tristeza del fin del mundo

Supongo que preferirías tener una estrella que la luna.

Supongo que siempre te sobreestimo

Hoodoo todas las cosas que haces

Estoy deprimido, deprimido en mi tristeza del fin del mundo

Por tu romance rogaría, robaría y pediría prestado

Me estás dejando vacío, tú (supongo que preferirías tener un-)

Bailas lentamente para sacarme de mi dolor

(Supongo que preferirías tener una estrella que la luna) Pero

Tu color favorito comparado con los demás es el azul.

azul del fin del mundo

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Avada Kedavra, hablo para destruir