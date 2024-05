Una presa que fue compañera de Rosario Porto cuenta lo que decía sobre Alfonso Basterra al estar en la cárcel

Entrevista a la compañera de prisión de Rosario Porto (Captura del programa Y Ahora Sonsóles de Antena 3)

El asesinato de Asunta Basterra, de tan solo 12 años, fue uno de los crímenes más famosos de España. Ahora la serie estrenada por Netflix ha vuelto a poner en primera plana este suceso, poniendo los nombres de Rosario Porto y Alfonso Basterra en boca de todos. Los padres adoptivos de la niña fueron los dos condenados por el crimen, aunque en todo momento defendieron su inocencia.

La pareja estaba ya divorciada cuando apareció el cuerpo de Asunta y existen muchas especulaciones de cual era la relación entre ambos en ese momento y tras su entrada en prisión. Nuria, una presa que compartió prisión con Rosario durante ocho meses ha realizado una entrevista en el programa Y Ahora Sónsoles de Antena 3, aportando un poco de luz a esta cuestión.

Te puede interesar: Una monja que confesó a Rosario Porto en la cárcel: “Estaba siempre preocupada de lo que la prensa decía de ella”

Versiones contradictorias

Según ella, “no quería saber nada” de su exmarido, al que consideraba el “error de su vida”. “Había estado muy enamorada al principio, pero eran otras situaciones y otros momentos”, ha asegurado.

Sin embargo, estas declaraciones chocan con otras hechas por María, presa sombra de Rosario durante un tiempo, antes de que la abogada fuera trasladada a la prisión de Brieva, en Ávila, donde terminó quitándose la vida en el año 2020. Fueron compañeras en la cárcel de A Lama (Pontevedra).

María aseguró en el programa Mañaneros de RTVE que si le hablaba de Basterra. “Me hablaba mucho de él porque se quería mucho, que era un hombre muy bueno, que era maravilloso con ella, que tuvieron unos años muy, muy buenos con ella, que la quería muchísimo, que era un hombre que la quería muchísimo”, relata la presa.

La amistad entre ambas fue muy fuerte como demuestra el programa con una carta que Rosario le escribió de su puño y letra que decía lo siguiente: “Mil gracias por cruzarte en mi camino sin pasar de largo y por iluminarme con esa maravillosa luz que a pesar de todo lo sufrido, que no es poco, por muy culpable que seas, esta mujer está condenada por narcotráfico. Irradias y me regalas a diario con extrema generosidad. Nena, tú vales mucho, no cambies nunca”.

Te puede interesar: El abogado de Rosario Porto, 9 años después de la condena por el caso Asunta: “No hay ninguna prueba contra ella”

“Ella era inocente”

María ha siguiendo explicando que Rosario siempre defendió su inocencia. “Ella para ella era inocente. Ella no la mató, no la mató y no la mató. Siempre lo repetía y lloraba muchísimo, lloraba todos los días”. Siempre le decía que su meta en la vida, “era encontrar a los asesinos o asesino de su hija”. “Es que no mataría ni a una mosca”, zanjó.

En este sentido también se ha pronunciado Nuria, relatando que los días señalados como cumpleaños o la Navidad eran momentos muy complicados para ella”. En estas fechas “se metía en la cama y no hacía más que llorar”. Ha contado que el trato con el resto de presas “era muy cercano”.

Asegura que “solo puede hablar maravillas de Rosario”, a la que ha definido como una persona muy culta y a la que no puede describir como culpable, porque ella “nunca se puso como culpable”. “Siempre luchaba por salir adelante, por su hija y por la verdad”, ha explicado.