Pone en venta una peluca por 50 euros en Vinted y al ver que la compradora tiene cáncer se la da por un euro: “Me has alegrado el día”

Mujer sometida a quimioterapia. (PIXABAY)

Twitter es un lugar hostil. De eso no cabe duda. Pero de vez en cuando, cuando uno hace scroll, puede encontrarse con publicaciones que le hacen sonreír o emocionarse y creer un poco en la humanidad (por muy difícil que sea en estos tiempos). Una usuaria ha compartido en su cuenta una conversación que ha mantenido con Vinted con una mujer que estaba interesada en comprar uno de los productos que ofrecía. @Malamente había puesto a la venta una peluca por 50 euros. Y cuando su compradora le dijo que había empezado la quimioterapia y que creía que “le quedaría bien”, cambió de opinión.

“Hagamos una cosa. Como la vas a usar por tema de la quimio te la regalo”, le dice en cuanto descubre el motivo de la adquisición. “Como por 0 euros no puedo enviártela, te hago una oferta de 1 euro”, le dice, de tal forma que solo tendría que pagar esta cantidad simbólica y los gastos de envío. “¿De verdad?”, le responde sorprendida. “Me has alegrado el día. Muchísimas gracias”.

Y que menos que un poco de empatía y cariño, aunque sea entre desconocidas, en una situación así. La mujer le explica que tiene el pelo rizado y que en dos semanas se le iba a empezar a caer, puesto que justo acababa de empezar con la quimioterapia. La caída del cabello debido a este tratamiento contra el cáncer puede variar según el individuo y el tipo de tratamiento recibido.

Generalmente, la pérdida de cabello comienza entre 2 a 4 semanas después de iniciar la quimioterapia. Sin embargo, este tiempo puede ser más corto o más largo dependiendo de la dosis de quimioterapia y de la sensibilidad personal al tratamiento. La caída puede ser gradual o muy rápida, y en algunos casos, se puede experimentar una pérdida total del cabello. Este efecto es temporal para la mayoría de las personas, y el cabello suele comenzar a crecer nuevamente unos meses después de concluido el tratamiento, aunque su textura y color pueden variar.

Hasta 1.800 euros por una peluca de calidad

El coste de las pelucas para personas con cáncer puede variar significativamente según varios factores, como el material del que están hechas, la calidad, y el lugar de compra. Según Carla Bedia, especialista en estética oncológica, las más baratas se encuentran por entre 50 y 120 euros, especialmente por internet.

Pero advierte: “Debes ser consciente de lo que obtienes a este precio. Las pelucas más asequibles suelen ser pelucas de baja calidad”. “Estas pelucas no son cómodas, no se ajustan bien a tu cabeza y tienen una textura poco natural. Además, es probable que estén hechas de fibras sintéticas que no cumplen con los requisitos para verse natural”, explica.

Las de calidad aceptable parten de un rango de 180 y 200 euros. “Son pelucas de pelo sintético confeccionadas a máquina con partes ajustables y tejidos que son relativamente suaves para tu piel”, indica. Y para quienes pueden permitírselo y quieren, las de alta calidad van desde 900 hasta 1800 euros.

Es importante señalar que algunos seguros de salud pueden cubrir parcial o totalmente el costo de una peluca para pacientes con cáncer. También existen organizaciones y fundaciones que ofrecen subsidios o donan pelucas a personas en tratamiento oncológico. Se aconseja a los pacientes explorar estas opciones para encontrar una solución que se ajuste a sus necesidades económicas y personales.