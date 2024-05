Cómo descargar HBO Max en Fire TV

HBO Max.

El próximo 21 de mayo, el nuevo servicio de streaming Max llegará a España con una nueva suscripción. Así, como este nuevo espacio nacerá de la fusión de dos plataformas distintas -HBO Max y Discovery+-, será posible acceder a contenido de ambas. Hasta entonces, quienes no estén pensando en asumir las próximas tarifas tienen aún algunas semanas para disfrutar del contenido original. Lo que quizá algunos no saben, es que también es posible hacerlo desde un dispositivo Fire TV de Amazon, donde se puede instalar este servicio.

Este aparato permite que una televisión que en un principio no es inteligente pueda utilizarse como tal. Mediante la conexión a Internet, permite conectar la televisión con otros dispositivos conectados, siendo posible la descarga de múltiples aplicaciones. Amazon utiliza para ello un sistema que, pese a estar personalizado, funciona gracias a Android, lo mismo con lo que funcionan la mayoría de nuestros teléfonos móviles. Así, cualquier instalación, actualización o supresión de aplicaciones es algo muy sencillo de hacer. Por lo tanto, no es necesario tener conocimientos avanzados. Todo el mundo puede hacerlo.

Eso sí, quien se haya hecho ya con un Fire TV, puede que haya intentado ya proceder con esta descarga de HBO Max y no haya sido capaz de encontrarla en la tienda de aplicaciones de Amazon para Fire TV. Esto es así porque, de hecho, no está disponible de forma directa, aunque sí que hay un método alternativo para lograr la instalación.

Los pasos que debes seguir

Lo primero que hay que hacer es habilitar la descarga de apps provenientes de fuentes desconocidas. Esta opción viene desactivada por defecto para mantener la seguridad del aparato y no descargar virus. Sin embargo, solo de este modo podrás conseguir HBO Max. Hay que ir hasta el apartado de Configuración, seleccionar el apartado Dispositivo y ahí pulsar en Opciones para desarrolladores. Es ahí donde habrás de permitir las descargas de lugares no reconocidos, es decir, de aplicaciones que no aparezcan en la tienda. Además, en la web confiable y segura que tu prefieras deberás descargar un archivo APK de HBO Max -será fácil encontrarla si pones en Google ‘HBO Max APK’-.

El siguiente paso será ir a la pantalla de inicio y descargar Downloader -una aplicación que permite navegar y descargar archivos de Internet disponibles para Android-. Tras ello, habrá llegado el momento de abrir esta nueva aplicación, ir a la barra de direcciones que aparezca e ingresar la URL del archivo APK de HBO Max. Lo que hará Downloader será descargar esa APK en tu dispositivo y solo faltará instalar la app e iniciar sesión con tu cuenta.

Unos últimos consejos

Una vez conseguido, puedes también realizar algunas acciones que harán tu experiencia más provechosa. Por ejemplo, desde Fire TV, al igual que desde otros dispositivos, podrás gestionar los dispositivos que estén asociados a tu cuenta y desvincular los que hayas usado con anterioridad para iniciar sesión. Del mismo modo, también puedes personalizar los subtítulos o cambiar la calidad de tus descargas desde el propio servicio de streaming. Esto ayudará a que no satures la memoria del aparato que estés usando.

