Los nuevos precios de HBO: la plataforma cambia sus planes y tarifas en mayo

En los últimos años, las plataformas le han conseguido comer el terreno a las salas de cine y a las cadenas de televisión. Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video son las más utilizadas en España. Sin embargo, se avecina un cambio importante en una de ellas, HBO Max. El servicio de streaming es uno de los más destacados gracias a sus contenidos originales, algunos de los más recientes han sido Juego de Tronos, The Last of Us y The White Lotus. Además, incluyen dentro de su catálogo las películas y series de Warner Bros. como Barbie, Wonka y grandes clásicos como Friends, Harry Potter y Matrix.

Tras muchas modificaciones en su nombre e imagen de marca, Warner Bros. Discovery ha anunciado el lanzamiento de Max, su nueva plataforma de streaming que llegará a España el próximo 21 de mayo, reemplazando a HBO Max. Este nuevo servicio incorporará el contenido de HBO Max, Discovery+ y Eurosport en una sola aplicación, prometiendo duplicar el número de contenidos que ya incluía la plataforma en España con la adhesión de nuevos programas deportivos e informativos.

Este cambio de marca ofrecerá una biblioteca más amplia gracias a los títulos de Warner Bros, el universo DC, HBO Originals, Max Originals, Eurosport, Discovery+, TLC y Cartoon Network. Los actuales suscriptores de HBO Max serán incorporados automáticamente al nuevo servicio, donde podrán acceder con sus credenciales habituales y mantener tanto sus perfiles como el historial de visualización.

Warner Bros. Discovery ha detallado los nuevos planes de suscripción para Max, con opciones que incluyen cobertura completa de los Juegos Olímpicos de París 2024 gracias a la posibilidad de añadir un complemento de Deportes.

Plan Estándar: Los usuarios disfrutarán en streaming de contenidos en hasta dos dispositivos simultáneamente, con una resolución en Full HD. Además, este plan permitirá hasta 30 descargas de series y películas para verlas sin conexión, todo por 9,99 euros mensuales.

Plan Premium: Sus usuarios podrán disfrutar de sus contenidos en streaming en hasta cuatro dispositivos simultáneamente, con una resolución Full HD o incluso 4K en algunos de sus servicios. Además, cuenta con sonido Dolby Atmos, según la disponibilidad, y permitirá hasta 100 descargas de sus contenidos, con un precio mensual de 13,99 euros.

Complemento de deportes: este ofrecerá la cobertura de grandes eventos deportivos en todo lo referente al tenis, ciclismo, fórmula 1 y varios canales en directo como Eurosport 1 y 2. De esta manera, quienes adquieran este suplemento, podrán disfrutar de los Juegos Olímpicos de París 2024, además de torneos como los Gran Slams y mucho más. Sus usuarios podrán verlo en dos dispositivos simultáneamente y su coste son 5 euros complementarios al plan base elegido.

Aquellos contenidos que sean retransmitidos en directo, no quedan exentos de la emisión de anuncios en ninguna de las suscripciones ni en el complemento de deportes. Además de los anuncios, también pueden incluir patrocinios y emplazamiento de producto. De la misma manera que Netflix, Max busca luchar contra las cuentas compartidas, con el objetivo de aumentar sus ingresos gracias a una suscripción por hogar. Por eso, informa VerTele que Max desaconseja compartir cuentas fuera del núcleo familiar, aunque por ahora no se ha establecido ninguna actividad para acabar con este suceso.