Por qué España no está en las semifinales de Eurovisión

Una persona caminando por Malmo (REUTERS/Leonhard Foeger)

La alfombra turquesa del pasado 5 de mayo sirvió para inaugurar la 68ª edición de Eurovisión. De esta forma, ya está todo funcionando para que nada falle en la gran cita musical del panorama internacional, que este año tendrá lugar en la ciudad sueca de Malmö.

La gran final de Eurovisión se celebrará este sábado 11 de mayo. En total, serán 26 los países que se darán cita en este evento. No obstante, para conocer la lista completa será necesario esperar al próximo jueves 9, día en el que tendrá lugar la segunda semifinal.

Te puede interesar: El día que Julio Iglesias representó a España en Eurovisión: el recuerdo de un amor inglés que acabó siendo un éxito internacional

Ensayo de la primera semifinal de Malmo ( News Agency/Jessica Gow/via REUTERS)

Cuándo es la primera semifinal de Eurovisión

Este martes 7 de mayo a las 21:00 (hora peninsular) Chipre, Serbia, Lituania, Irlanda, Ucrania, Polonia, Croacia, Islandia, Eslovenia, Finlandia, Moldavia, Azerbaiyán, Australia, Portugal y Luxemburgo lucharán por hacerse con una de las 10 primeras plazas disponibles para la gran final de Eurovisión.

Seguidamente, dos días después y también a las nueve de la noche, Malta, Albania, Grecia, Suiza, la República Checa, Austria, Dinamarca, Armenia, Letonia, San Marino, Georgia, Bélgica, Estonia, Israel, Noruega y Países Bajos competirán por las últimas plazas.

Por el momento, son seis los países que ya tienen su puesto asegurado en la final de la 68ª edición de Eurovisión: los miembros del grupo Big Five (Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y España), junto con el país anfitrión, Suecia.

Te puede interesar: Arranca Eurovisión 2024, una edición marcada por el debate sobre la presencia de Israel y el pinchazo en la venta de entradas

El hecho de tener un puesto asegurado en la gran final hace que Suecia y los miembros del Big Five no tengan que competir en las semifinales. Pero, en contra de lo que ha ocurrido en ediciones anteriores, este año sí habrá actuación de estos países en ambas citas. El martes, Alemania, Suecia y Reino Unido subirán al escenario. El turno de España llegará el jueves, en la segunda semifinal.

Qué es el ‘Big Five’ de Eurovisión

España, al igual que el resto de países del Big Five, tiene el privilegio no sólo de no tener que competir en un puesto en la gran final de este festival, sino también de votar en las semifinales del concurso. Así, estas dos cuestiones llevan décadas siendo motivo de debate. De hecho, Turquía fue una de las naciones que manifestó su desacuerdo con este sistema. En 2013, la televisión pública turca anunció su retiro del festival, citando los cambios en el sistema de votación y percibiendo al grupo Big Five como “injusto y privilegiado”.

Fue en 1996 cuando nació la idea de los cinco grandes en Eurovisión. Fue entonces cuando Alemania, uno de los países con mayor contribución al certamen, fue eliminado en las semifinales, perdiendo así la oportunidad de participar en la gala final. Su ausencia generó grandes pérdidas económicas para la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Así, para abordar este problema, se decidió que todos los países que aportan significativamente a la UER en términos financieros avanzaran directamente a la final.