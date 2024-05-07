España

Esto es lo que le ocurrió a Teri en ‘Mi reno de peluche’ de Netflix en la vida real

La actriz Nava Mau ha desvelado cómo se quedó fuera del montaje final de la serie que triunfa en la plataforma

David Pardillos

Por David Pardillos

Imagen de 'Mi reno de peluche'
Imagen de 'Mi reno de peluche'

Mi reno de peluche, la aclamada serie de Netflix, se ha posicionado como un valiente exhibidor de complejas narrativas humanas, explorando en profundidad temas de abuso y acoso. Richard Gadd, creador y estrella de la serie, ha compartido con el mundo una historia profundamente personal que no solo captura sus vivencias sino que también aporta una perspectiva íntimamente vulnerable sobre las relaciones humanas y la identidad.

Gadd, en diferentes entrevistas, ha discutido el impacto transformador de su relación con una mujer trans, que sirvió de inspiración para crear a Teri, un personaje clave dentro de la narrativa de la serie. Teri, interpretada magistralmente por Nava Mau, ha sido descrita por Gadd como “la voz de la razón” que contrarresta su propio “comportamiento irracional” en pantalla. Es este contrapunto emocional el que añade una riqueza y profundidad extraordinaria a Mi reno de peluche, resonando con la audiencia a múltiples niveles.

Te puede interesar: El creador de ‘Mi reno de peluche’ explica el final de la serie que está arrasando en Netflix

Nava Mau, cuya actuación ha sido alabada por crítica y público, compartió en una entrevista para GQ detalles sobre un final alternativo para su personaje que finalmente no fue parte de la serie. Según Mau, este final habría ofrecido un cierre emocional, tanto para el personaje como para la actriz, permitiendo una mayor exploración de la resiliencia y la superación personal frente a las adversidades. “Teri le deja a Donny un mensaje de voz cinco meses después. Creo que logré un cierre para mí, porque Teri también lo hizo. Eso es lo que me dio tanto consuelo, saber que encontraron paz en su relación. Teri encontró a un nuevo hombre, no perdió a sus amigos, no perdió su trabajo, no perdió su sonrisa. Ella es buena. Creo que eso es notable, porque a menudo hemos visto historias de personas trans que terminan destrozadas. Estas reflexiones subrayan la importancia de la representación de personajes trans en los medios, mostrándolos en su plenitud, más allá de sus luchas, sin perder su esencia.

'Mi reno de peluche' (Netflix)
'Mi reno de peluche' (Netflix)

La elección de reflejar una relación significativa con una mujer trans y explorar estos vínculos en Mi reno de peluche no ha estado exenta de reflexiones personales por parte de Gadd. En una entrevista con The Independent, articuló su arrepentimiento por las presiones y prejuicios enfrentados durante dicha relación en la vida real, lo cual añade una capa de autenticidad y vulnerabilidad a la serie. Por su parte, Nava Mau no solo brilla como actriz en esta producción sino que, con su trabajo en otros proyectos como Genera+ion de HBO y su activismo en la causa LGTBIQ+, ha reafirmado su compromiso con la representación y el diálogo en torno a las comunidades trans y queer.

La importancia de Mi reno de peluche radica no solo en su capacidad de abordar temáticas difíciles con una honestidad sin precedentes sino también en cómo ofrece una mirada a la complejidad de las experiencias trans y las relaciones humanas afectadas por el espectro de la identidad y el género. Mau, en sus propias palabras, expresa gratitud hacia Gadd por cambiarle la vida a través de este proyecto, resaltando cómo la serie ha servido no solo como una plataforma para abordar el abuso y el acoso sino como una ventana hacia la comprensión y empatía hacia la experiencia trans. Su elogio a la serie por derrumbar barreras y abrir corazones encapsula el sentimiento general hacia Mi reno de peluche: una obra que desafía, educa y conmueve, marcando un hito en la representación LGTBIQ+ en el ámbito de la dramaturgia televisiva contemporánea.

