El creador de ‘Mi reno de peluche’ explica el final de la serie que está arrasando en Netflix

'Mi reno de peluche' (Netflix)

De la noche a la mañana y sin previo aviso, Mi reno de peluche se ha convertido en la serie de la que todo el mundo habla. Unos porque ya la han podido ver, otros porque se la han recomendado y otros simplemente porque tienen curiosidad por saber qué tiene esta producción de Netflix que tanto inquieta a la gente. Si eres de los que ya la han podido ver entera o simplemente no tienes problema con los spoilers, a continuación desgranamos el final de la serie en palabras de su propio creador, director y protagonista, Richard Gadd.

“No quería que fuera un relato victimista. Creo que hubo una versión de la serie en la que me escondí un poco de mis propios errores, y le ofrecí esta taza de té como un tipo perfecto y agradable. Pero cometí errores. Y creo que el arte es bastante interesante cuando no sabes de parte de quién estás. En cierto modo sientes pena por Martha, pero luego sientes pena por Donny, y luego vuelves a sentir pena por ella, luego la odias a ella y lo odias a él”, reflexiona el máximo responsable de la serie en una entrevista para la propia Netflix a través del portal web Tudum.

La serie presenta la historia de Donny (Richard Gadd), un cómico que pasa una mala racha y que un buen día decide tener un detalle con una desconocida, que a su vez pasa por un mal momento y que comenzará a obsesionarse con Donny. Martha (Jessica Gunning) envia desde ese momento miles de correos electrónicos y cientos de mensajes de voz al pobre cómico, que en seguida se da cuenta de que ya no sabe cómo salir de esa situación. “Ese acto de bondad cambia la vida de Donny para siempre, porque durante los tres años siguientes, Martha le acecha”, explica la actriz Jessica Gunning. “Le envía 41.000 correos electrónicos y cientos de horas de mensajes de voz. Pero no es la típica historia de acosadores”, subraya la actiz.

El final de la serie y su significado oculto

Al final de la serie termina con Martha siendo arrestada y declarada culpable, teniendo que afrontar una condena de nueve meses en prisión, además de una orden de alejamiento hacia Donny de 5 años. Por su parte, Donny hace las paces con su expareja Keeley (Shalom Brune-Franklin) y vuelve a vivir con Liz (Nina Sosanya), con la que Donny estaba viviendo al principio de la serie. Allí encuentra un viejo guion con notas de su antiguo “mentor” y agresor, Darrien (Tom Goodman), y este decide hacerle una visita sorpresa. Después de que Darrien califique su confesión viral de “valiente” y le ofrezca trabajo, Donny se marcha y se desmaya en mitad la calle intentando procesar la avalancha de emociones que ha sufrido. Sin embargo, tiene la extraña idea para sentirse mejor de revisar los antiguos mensajes de voz de Martha, que ha ido clasificando en categorías como enfadado, triste, feliz, angustiado, además de los elogios.

“Me encanta esa secuencia. Me gusta la sorpresa de volver a la puerta de Darrien. Me encanta la sorpresa de escuchar los mensajes de voz. Creo que hay una psicología profunda que me gusta mucho. Alguien que se siente tan solo y aislado que decide escuchar los mensajes de voz de su antiguo acosador”, explica Gadd, quien al final revela por qué Martha llamaba Reno de peluche a Donny.

Mientras está sentado en el bar, Donny abre un mensaje de voz en su carpeta de no escuchados. En él, Martha explica: “Tenía un peluche cuando era pequeña. Me acompañaba a todas partes. Creo que el primer recuerdo que tengo es de Navidad. Una vieja foto mía, sentada con un gorro de papel en la cabeza y un bebé reno a mi lado. En fin, este reno era una cosa mimosa y esponjosa. Tenía labios grandes, ojos enormes y un culo monísimo. Todavía lo conservo. Era lo único bueno de mi infancia. Lo abrazaba cuando se peleaban. Y se peleaban mucho, ¿sabes? Bueno, tú eres la saliva de ese reno. La misma nariz. Los mismos ojos. El mismo lindo culito. Significa tanto para mí. Tú... Tú significas mucho para mí”, se puede escuchar al final. En ese momento el protagonista comienza a llorar y el camarero le pregunta si está bien, al tiempo que Donny se da cuenta de que ha olvidado su cartera. La serie termina con un eco de la escena que lo desencadenó todo: Un hombre entra en un bar y el camarero le invita a una copa.