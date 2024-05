‘Tu cara me suena 11′: Raoul Vázquez se “enfila” como ganador y vuelve a obtener la primera posición con ‘Nana Triste’

Todos los concursantes de 'Tu cara me suena 11' tras las imitaciones de la gala 4 (Atresmedia)

La cuarta gala de Tu cara me suena 11 estuvo muy reñida, pues los concursantes volvieron a demostrar sus dotes artísticas a la hora de encarnar grandes y conocidos artistas del panorama musical. En la entrega de este viernes, 3 de mayo, el espacio presentado por Manel Fuentes recibió en plató a Henar Álvarez y Carolina Iglesias, quienes acudieron como invitadas para imitar a Thalia y Kenia Os con su tema Para no verte más.

El concurso de talentos de Atresmedia arrancó la noche tiñendo el escenario de rojo para recibir a Conchita, quien tuvo que reencarnar a Kylie Minogue con la canción Padam Padam. Pese a que no logró conquistar al jurado con su actuación, pues quedó en la última posición junto con Valeria Ros, lo cierto es que su imitación hizo bailar a todo el público. “Me tienes maravillado. Tú llegaste aquí a la primera gala pidiendo perdón y ha pasado un mes y estás aquí dándolo todo”, expresó Àngel Llàcer, haciendo referencia a la evolución que ha mostrado la española de origen finlandés en las últimas tres galas.

El siguiente en subirse al escenario fue Miguel Lago, quien estuvo acompañado por su “amigo”, Almácor, finalista del Benidorm Fest 2024. El dúo tuvo la tarea de imitar a Bad Bunny y Jhay Cortez con la popular canción Dàkiti. Aunque el humorista intentó calcar la actitud, los movimientos y los gestos del cantante puertorriqueño, lo cierto es que sus esfuerzos rozaron la caricatura y la parodia. Pese a que el tándem ha quedado en la penúltima posición, Almácor logró impresionar al jurado con una solvente imitación de Jhay Cortez. Tanto es así que no se descarta que este sea uno de los participantes de la próxima edición de Tu cara me suena.

Miguel Lago y Almácor imitan a Bad Bunny y Jhay Cortez, respectivamente, con la canción 'Dákiti' (Atresmedia)

Julia Medina tomó el testigo del duplo. La exparticipante de Operación Triunfo 2018 volvió a brillar en los escenarios tras interpretar el himno de ABBA The Winner Takes It All. Pese a que la actuación encerraba una gran dificultad, la gaditana protagonizó su mejor actuación hasta la fecha, logrando dejar al presidente del jurado y al público boquiabierto. La joven logró obtener la segunda posición en la clasificación final de la noche.

Un ‘Ricky Martin de Aliexpress’ y un aterrador Peso Pluma

Valeria Ros fue la siguiente en pasar por el clonador para dar vida a un dibujo animado. La colaboradora de Zapeando tuvo la tarea de encarnar a Gummy Bear y su tema Osito Gominola. Una cómica actuación con la que tiñó el plató de un espíritu humorístico y con la que, lastimosamente, obtuvo la última posición.

Valeria Ros como Gummy Bear en 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia)

El relevo lo tomó David Bustamante, quien tuvo que dar vida a Ricky Martin con su exitoso tema María. El artista cántabro no pudo esconder su particular tono de voz en la imitación, tanto es así que tras la actuación se definió a sí mismo como el ‘Ricky Martín de Aliexpress’. Después de tres galas y una victoria (fue el ganador de la segunda gala), el extriunfito rozó el fondo del ranking, obteniendo la quinta posición.

En las últimas galas, Àngel Llàcer dejó entrever que Juanra Bonet tenía todas las papeletas para convertirse en ganador. Sin embargo, la actuación de la noche de este viernes ha cambiado por completo su paradigma. El presentador de televisión tuvo el reto de dar vida a Peso Pluma con su hit Ella baila sola. La caracterización del catalán ha sido llamativa, pero su imitación rozó lo caricaturesco, calcando la desgana y los desfines, lo que le llevó a obtener la sexta posición.

Fue entonces cuando llegó el turno de Supremme de Luxe, quien se puso en la piel de Xuxa con la canción La danza de Xuxa. La presentadora de Drag Race España se empleó en cuerpo y alma para obtener una imitación impecable, en la que, además, se requería un gran esfuerzo físico, pues la drag queen no paraba de moverse por el escenario durante la actuación. “Eres todo un artista. Trabajas muy duro, para hacer esas voces de mujer, sobre todo la de Xuxa, tan aguda…”, reconoció la miembro del jurado, Lolita Flores. Pese a ello, no logró conquistar al público y al jurado y se quedó en la séptima posición.

El ganador de la noche

Su testigo lo tomó Raquel Sánchez Silva, quien dio vida a Dua Lipa con el tema Dance the night de la BSO de la película Barbie. La presentadora de televisión sorprendió a todos con una magnífica coreografía con la que logró que sus limitaciones vocales pasasen desapercibidas. La extremeña logró recuperar el brillo con el que arrancó en la primera gala y obtuvo la tercera posición en el ranking de puntuaciones. “Además de ser una gran profesional en lo tuyo, a partir de hoy puedes decir bien alto: ‘Yo también soy artista’”, señaló el presidente de la mesa a la concursante.

Raoul Vázquez y Andrea Guasch como Guitarricadelafuente y Natalia Lacunza (Atresmedia))

Tras las imitaciones de sus compañeros llegó el turno de Raoul Vázquez, quien estuvo acompañado de Andrea Guash para imitar a Guitarricadelafuente y Natalia Lacunza con la canción Nana triste. Al igual que la semana anterior, el catalán volvió a estremecer al público y al jurado, esta vez replicando el tono rasgado y la gestualidad del artista al cantar y tocar la guitarra. El extriunfito obtuvo la clamada primera posición y entrego el premio de 3.000 euros a la Fundacón PKU y otros trastornos metabólicos hereditarios, centrada en la “investigación de enfermedades raras que nunca se tratan”. “Cada vez que haces algo lo clavas de una manera absolutamente magistral. Me parece complicadísima la voz que has hecho. Vas muy enfilado para ser el ganador”, indicó Chenoa.