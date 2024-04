RTVE retira el último programa de ‘Masterchef’ por las críticas recibidas ante la actitud del jurado por el abandono de una concursante

Fotograma del tercer programa de 'Masterchef 12' (RTVEPLAY)

Masterchef 12 es uno de los programas con más audiencia de la televisión pública; sin embargo, la pasada semana ocurrió un episodio que ha levantado las críticas entre la audiencia de las redes sociales. Una de las concursantes, Tamara, reconocía que no se encontraba lo suficientemente fuerte mentalmente como para continuar en el reality, y decidía abandonar las cocinas: “No estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, en tensión y con presión”. Además, añadía que, aunque lo sentía mucho, su salud estaba por encima de todo: “Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros”.

Ante eso, el jurado reaccionó de muy mala manera. Pepe González quiso interesarse sobre la situación que la llevaba a tomar esa decisión, mientras Jordi Cruz decidió únicamente señalarle la puerta de salida y decir: “Yo no le haría ninguna pregunta. Yo te diría muy bien y chao. Le has quitado la oportunidad a gente”. La audiencia del programa ha criticado duramente a los presentadores por no comprender a Tamara y ayudarla en el momento en el que anunció que no se encontraba bien.

En redes sociales han criticado al cocinero y al programa por permitir que ocurra un episodio así: “Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública”, escribía un usuario de X. A la vez que también recordaban: “Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia”.

De hecho, la propia ministra de Sanidad, Mónica García se ha pronunciado sobre el tema y ha querido dejar clara su oposición a esta actitud por parte de los presentadores: “No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos”.

Ante este revuelo, RTVE ha decidido dar marcha atrás y borrar el programa de su plataforma de streaming a la vez que ha pedido disculpas: “La Corporación ha eliminado de RTVE Play y de sus redes el último programa de Masterchef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental”.

Las redes recordaron episodios anteriores y señalaron la falta de aprendizaje en las situaciones de estrés que llevan al límite a los concursantes del programa. Verónica Forqué se quito la vida después de abandonar el programa por agotamiento, y abrió el debate en el público sobre las actitudes que se llevaban a cabo en el programa de Shine Iberia.

