‘Masterchef’ homenajea a las víctimas del 11M en su prueba más emotiva: “Lo vamos a hacer, cómo no, cocinando para ellos”

Los presentadores de Masterchef (RTVE)

El programa de RTVE ha querido sumarse a los eventos de la cadena para rendir honor a las víctimas del mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país. Han reunido a 160 comensales, entre los cuales se encontraban víctimas, familiares de los fallecidos del 11M y parte de los cuerpos de seguridad que ayudaron, para en su famosa prueba de exteriores. En el tercer programa de la decimosegunda edición del concurso de comida han contado también con la presencia de una cocinera muy especial.

El evento ha ocurrido en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro: “Desde Masterchef queremos rendirles un sincero homenaje, como mejor sabemos, organizando para todos ellos una comida en el Bosque del Recuerdo”, explicaba Jordi Cruz. Además, comentaba Samantha Vallero-Nágera también que se trataba de la prueba más importante de todas sus ediciones: “La prueba por equipos más importante de toda la historia del programa. Desde Masterchef hemos querido sumarnos a los actos de tributo y de respeto que TVE ha realizado por la memoria de todas las víctimas del peor ataque terrorista de la historia de España. Y lo vamos a hacer, cómo no, cocinando para ellos”.

Varios de los concursantes se han abierto sobre su experiencia y han querido compartir sus recuerdos sobre ese día. Alberto explicó que a día de hoy se le sigue encogiendo el alma; y por otro lado, Gonzalo opinaba que se trata incluso de un evento más especial de lo normal: “La mayor presión siempre es dar de comer a gente que ayuda y gente que ha sufrido, no a políticos ni gente importante”.

Los concursantes de Masterchef 12 en el Parque del Retiro (RTVE)

“Sois los comensales más especiales que hemos recibido en los doce años de historia de Masterchef”, decía Samantha. Allí se encontraban varias de las víctimas, como Dori, quien casi fue aspirante a las cocinas del programa y que explicaba sobre el atentado: “Como si hubiera pasado, me acuerdo de dónde iba, cómo olía dentro del tren, cómo ocurrió. Te levantas cada mañana con las secuelas que tuviste y así cómo se puede olvidar”. Francisco también se encontraba de camino al trabajo desde Alcalá cuando explotó su tren: “Como lo que me dolían eran los oídos, me quedé ayudando allí a los heridos. Pido al gobierno y a la sociedad que no nos olviden, que nos apoyen”. Por otro lado, Patricia y Óscar fueron los primeros sanitarios en llegar a la Estación de Atocha: “Fue bastante impactante, no sabíamos a dónde íbamos y el problema te desborda. No estábamos preparados, pero había que hacerlo. Nos dedicamos a ello”.

Una invitada muy especial

Para la prueba, han contado con la participación de Pepa Muñoz. La cocinera es la representante en nuestro país de World Central Kitchen y recibió la medalla de la ciudad de Madrid por su labor en la organización de voluntarios en Madrid: “Hay personas maravillosas, es otra responsabilidad más pero la llevo con muchísimo orgullo”, decía la dueña de El Qüenco de Pepa. La chef organizó el menú para la prueba de los equipos y ofreció un entrante de crepes rellenos de tomate asado con tartar de manzana y piparras encurtidas; en cuanto al primer plato, el equipo rojo tuvo que elaborar una tiara de espinacas con bacalao y almejas en salsa verde. Por su parte el equipo azul también cocinó unas albóndigas con crema de nabo y patatas fritas.

Y por último, el equipo rojo fue el encargado de la elaboración del postre: una cuajada con velo de frutos rojos y helado de leche de oveja. Samya y María fueron las capitanas de la prueba y finalmente gran parte del equipo de la joyera acabó en la prueba de eliminación final del programa, en la que Ramón fue el expulsado del programa.

