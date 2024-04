Quiénes son los amigos de Pedro Sánchez: de Óscar López y Rosa Montero

Montaje de Pedro Sánchez (INFOBAE)

Pedro Sánchez vive uno de sus momentos más duros como político tras la posible investigación a su mujer Begoña Gómez por un juzgado de Madrid al abrir diligencias por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en sus negocios. A pesar de negar esta implicación, y hoy mismo insinuar el colectivo Manos Limpias, los denunciantes, que no están seguros de la veracidad de la información que han presentado, esto ha sentado un punto y aparte en su implicación personal en la política española. Sánchez hizo pública una carta en la que expresaba su descontentos con los constantes ataques “sin precedentes” que estaba recibiendo su esposa y ha decidido tomar hasta el próximo lunes 29 un tiempo para decidir si dimite como presidente del Gobierno.

Esta situación que afronta la pareja, junto con sus dos hijas, muestra el lado más humano de Sánchez y también ha dado pie a muchas muestras de apoyo de parte de amigos y compañeros. Algunos de estos llevan acompañándolo desde hace muchos años, e incluso desde el instituto en el que estudió. Sus amistades no son un secreto y una de las más destacadas es Óscar López, el actual director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ambos coincidieron en Bruselas cuando eran jóvenes y desde aquel momento se convirtieron en uña y carne; de hecho, llegaron a recorrer Europa en un Ford Fiesta en su juventud.

Pedro Sánchez anunciará el lunes si dimite como presidente del Gobierno.

Pero uno de sus amigos más longevos es el presentador Jesús Calleja, lo conoció mientras estudiaba en el Instituto Ramiro de Maeztu y a día de hoy siguen manteniendo la amistad. Esta, llevó al presidente a embarcarse en una de las aventuras de Planeta Calleja en 2015 donde se adentraron en el mundo rural y compartieron muchas experiencias y anécdotas, mostrando así el gran vínculo que mantenían a pesar del tiempo. Durante su etapa estudiantil también conoció al empresario David Sanza, directivo actualmente en el sector de los seguros y con quien comparte su gran vínculo por el baloncesto.

Otra persona que también ha sido siempre un gran apoyo para el presidente es David Azagra, su hermano. En ‘Tierra Firme’, su libro publicado el pasado diciembre de 2023 comentaba la gran admiración que siente por él: “He tenido la ocasión de conocer Rusia de cerca gracias a mi hermano. Es músico profesional y habla con fluidez, porque desde muy joven tomó una decisión valiente que siempre he admirado. Él estudio Económicas, pero al acabar la carrera, estando ambos sentados en la mesa con mis padres, un buen día nos dijo que quería dedicarse a la música y que se iba a San Petersburgo a estudiar. Nos contó que había decidido apostarlo todo a la música. Dicho y hecho. No conocía a nadie y no hablaba el idioma, pero no se arredró por ello”.

Grandes rostros de la cultura

Dentro de esta pasión por el mundo del deporte, conoció a Pepu Hernández, quien fue su entrenador y a día de hoy sigue siendo un gran pilar para el político. Hernández lideró la selección nacional de baloncesto entre los años 2006 y 2008, con la que se proclamó campeón mundial en el primer año. Sánchez siempre ha seguido de cerca sus logros y ha destacado el lazo que los une a pesar de los años.

Dentro del plano nacional, hay numerosos rostros de la cultura española que han mostrado su apoyo a lo largo de las legislaturas. Entre ellas las escritoras Rosa Montero y Elvira Lindo. Esta última confesó en La Sexta Noche que fue propuesta como Ministra de Cultura, aunque ella decidió declinar la invitación rotundamente. A pesar de esto, siempre lo han defendido, al igual que Lorenzo Silva, por su trabajo como presidente del Gobierno.

