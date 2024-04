Las empresas siguen pagando menos a Hacienda por sus beneficios en 2023 que antes de la crisis financiera

Dos hombres hablan frente a los paneles electrónicos que muestran el valor del IBEX 35 en la bolsa de Madrid. (REUTERS/Isabel Infantes).

Los beneficios de las empresas en España crecieron un 10,5% en 2023 y alcanzaron un resultado contable positivo de 299.967 millones de euros, el más alto de la serie histórica, que recoge desde 1995. El aumento fue mayor en las grandes empresas y grupos, un 15,4%, e incluso superó esta cifra en las multinacionales y en los sectores energético y financiero, según detalla la Agencia Tributaria en su informe anual publicado este jueves. Sin embargo, las empresas llevan años pagando en el Impuesto de Sociedades (IS) un porcentaje menor que antes de la crisis financiera.

El tipo efectivo sobre el resultado contable positivo (beneficio) ascendió al 12,37% en 2023, el máximo de los últimos años, pero muy lejos del 16,17% de 2007 o del 20,49% de 2003, hace exactamente 20 años. Para que este cambio se produzca han influido, entre otros factores, la aprobación de bonificaciones fiscales que reducen las bases imponibles del impuesto y reducen la recaudación potencial. También “las distorsiones que están generando” las sociedades que tributan a tipos del 0% y del 1% con beneficios muy irregulares (instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones).

La base imponible es, en este caso, la cantidad de los beneficios empresariales sobre la cual se aplica el IS. Su evolución se ha ido separando de los beneficios, de manera que aunque estos superaron las cifras anteriores a la crisis financiera en 2017, la base imponible continuaba muy por debajo. De hecho, no ha sido hasta 2023 cuando ha rebasado el valor de 2007. “En los tres últimos años se ha ido produciendo un progresivo acercamiento de la base imponible a los beneficios”, describe la Agencia Tributaria. Esto es consecuencia de medidas normativas tomadas en los últimos años por el Gobierno para aumentar la imposición sobre las empresas.

Según detalla el informe, las bases imponibles han aumentado porque las grandes empresas y multinacionales han podido efectuar menos exenciones por doble imposición después de que Hacienda endureciera la regulación en 2021. Además, en 2023 entró en vigor otro cambio normativo sobre el cálculo de las bases imponibles de los grupos. Ahora se calculan sumando las positivas y el 50% de las bases imponibles negativas de las entidades integrantes del mismo. Esto eleva la cuantía grabada por el IS y redunda en un tipo efectivo pagado mayor y en un aumento de la recaudación de 1.098 millones en 2023.

Más allá de las medidas que afectan especialmente a la base imponible, otro cambio normativo del Gobierno ha logrado mayor recaudación en el IS. Este es la entrada en vigor del tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para las empresas con un importe de cifra de negocios igual o superior a los 20 millones de euros, que ha sumado 596 millones a la recaudación de 2023.

Sin embargo, las medidas más publicitadas por el Gobierno han sido otras: los gravámenes temporales al sector financiero y al energético. Estos no influyen en el aumento de las bases imponibles del IS, aunque sí en el total de la recaudación tributaria con 3.528 millones en 2023. Esto se debe a que tienen naturaleza jurídica de prestaciones patrimoniales, no de impuestos, aunque la intención del Gobierno es incorporar ambos de tal forma y hacerlos permanentes a partir de 2025. También se espera la aprobación del tipo mínimo sobre el 15% del resultado contable ajustado, que aumentaría la recaudación.

En la línea de seguir aumentando las bases imponibles y no perder recaudación, Hacienda ha incluido una enmienda a través del grupo socialista para restablecer los límites a la compensación de bases imponibles negativas y a las deducciones para evitar la doble imposición internacional que el Tribunal Constitucional declaró nulos en su sentencia de 18 de enero de 2024. Si esta enmienda sale adelante en el proyecto ley de medidas por la crisis de Ucrania, conllevará un aumento adicional de la cuota a ingresar por ciertas empresas.

La recaudación supera lo presupuestado

Como consecuencia de las medidas adoptadas y de la buena marcha de los beneficios empresariales, la recaudación tributaria del Impuesto de Sociedades ha marcado en 2023 la mejor cifra desde 2007, 35.060 millones, lo que supone un incremento anual del 9%, ligeramente por debajo del crecimiento de los beneficios. Esta cifra se encuentra un 23% por encima de lo presupuestado por el Gobierno, 6.541 millones más, lo que le ha dado margen para aprobar bajadas de impuestos como el IVA de los alimentos y el descenso en el IRPF a las rentas bajas.

No obstante, la recaudación se ha visto afectada por devoluciones del resultado de la declaración anual. Además, el IS sigue teniendo menos protagonismo sobre los ingresos tributarios totales que en los años con mayores tipos efectivos: supuso el 12,9% del total en 2023, frente al 22,3% en 2007.