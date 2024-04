Las cuatro partes en las que se ha dividido el testamento de Silvia Tortosa

Silvia Tortosa en una imagen de archivo. (Europa Press)

Ha pasado un mes de la muerte de Silvia Tortosa y su testamento todavía no se ha resuelto. La popular actriz, que falleció a causa de un cáncer de hígado tenía un abultado patrimonio que se encargó de repartir entre sus seres más queridos. Poco a poco, se han ido conociendo nuevos datos sobre el reparto definitivo tanto de sus pertenencias como de sus propiedades, pues poseía varios inmuebles en diferentes ciudades.

Uno de los primeros en tratar el tema fue José Manuel Parada, que contaba en el programa Juntos de Telemadrid que la intérprete dividió su herencia en cuatro partes, siendo una de ellas para la congregación de Hermanitas de los Pobres, a quienes habría dejado “unos 50.000 euros”.

Te puede interesar: Guerra familiar por la herencia millonaria de la actriz Silvia Tortosa: esta es la persona que no figura en su testamento

Tortosa también quiso mostrar su generosidad a la familia de otra de sus parejas, Pepe Umbral, quien murió en 2018 y fue uno de sus grandes amores. Siempre mantuvo una estrecha relación con la hermana de este, Ana, que se ha convertido en la otra beneficiaria de su testamento. A ella le ha legado una vivienda ubicada en el madrileño Barrio del Pilar, en la que ella pasó varios año y acumuló buenas vivencias.

Otra de estas divisiones, tal y como confirma el citado medio, iba dirigida a la familia de Charles Davis, uno de sus maridos, fallecido al poco de su matrimonio. Si bien su unión duró poco, Silvia siempre mantuvo el contacto con ellos e iba a visitarlos de forma frecuentes a Estados Unidos, pues también poseía esta nacionalidad. A ellos no les ha dejado ninguna vivienda, como se dijo en un primer momento, pero sí una cantidad de dinero y algunos bonos del Estado.

Silvia Tortosa en una imagen de archivo. (Europa Press)

Ana Congost fue una de las grandes amigas de Silvia Tortosa, además de su tutora legal en su enfermedad y, de todos ellos, es con quien quiso ser más generosa. A ella le dejó cuatro de sus casas, dos ubicadas en centro de Barcelona y una tercera situada cerca del Parque Güell, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad Condal.

En cuanto a la cuarta vivienda, esta es un chalet situado en Madrid, en Puerta de Hierro, con 400 metros cuadrados de superficie, jardín y piscina que bien podría valer millón y medio de euros.

Te puede interesar: Silvia Tortosa, una artista polifacética mucho más allá que el icono del cine del destape

Carlos Cánovas, exmarido de Silvia Tortosa, llegando al tanatorio de la actriz. (Europa Press)

A quien no ha legado nada es a su última pareja, Carlos Cánovas, quien le fue infiel y con quien no está demostrado que tuviera un vínculo legal, lo que no solo le privaría de tener derecho a una parte de la herencia de Silvia Tortosa, también a la pensión de viudedad.

Según desveló el representante de la desaparecida actriz, Tony Aliaga, se dieron el ‘sí, quiero’ en una discreta boda en Estados Unidos hace siete años, pero “no se lo dijeron a nadie”. “Recuerdo que Silvia me dijo que era simplemente un trámite. No está claro que su matrimonio sea legal en España”.