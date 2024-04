Adiós a Kiko Hernández en Telecinco: Mediaset acaba con el último recuerdo de ‘Sálvame’ que había en su parrilla

Kiko Hernández en una imagen de archivo. (Europa Press)

Quizás solo los más trasnochadores saben que todavía existe en Mediaset un último resquicio del universo Sálvame. Se trata de Mejor llama a Kiko, el programa de teletienda presentado por Kiko Hernández y que aún se puede ver cada madrugada, cerca de las 3, en Telecinco. Al menos hasta este domingo 28 de abril, día en el que se va a emitir su último programa.

Así lo desvela FórmulaTV, que cuenta que la compañía encargada de este formato -Grupo Club Internacional del Libro- ha decidido no seguir contando con el tertuliano y no renovar su contrato. Eso sí, el espacio no va a dejar de existir. La compañía lo va a renovar totalmente, cambiando tanto a los presentadores como su nombre, pues este próximo lunes se podrá encontrar en la parrilla como Love Shopping TV.

Te puede interesar: Qué fue de Patricia Ledesma, la exnovia de Kiko Hernández: de participar en ‘GH’ a vender robots de cocina

Captura del programa 'Mejor llama a Kiko'. (Mediaset España)

La que era compañera de Kiko en este proyecto, la periodista y actriz Elena de Jose, tampoco estará presente en esta nueva etapa y es que parece que la intención de la cadena de Fuencarral es que no quede nada que recuerde ni a Kiko ni a Sálvame.

Con el fin de Mejor llama a Kiko, Hernández se va a desvincular totalmente de Telecinco y Mediaset, lo que podría dar pie a que desvele ciertas informaciones sobre Mediaset. Al menos eso es lo que parece si se echa un vistazo a su perfil de Instagram, donde lleva días lanzando insinuaciones que bien podrían estar dirigidas a sus antiguos empleadores.

Mejor llama a Kiko comenzó a emitirse en enero de 2019 en Telecinco a las 3 de la mañana, aunque luego se reemitía en Cuatro a partir de las 7. Al más puro estilo de La tienda en casa, el colaborador ofrecía a los espectadores diferentes artículos que probaba ante las cámaras para mostrar sus virtudes.

El futuro de Kiko

De momento, Kiko Hernández no se ha pronunciado de manera directa sobre este cambio en su currículum, pero el citado medio asegura que no estará presente en Ni que fuéramos Sálvame, el programa con el que la productora Fabricantes Studio quiere hacer regresar a los rostros de Sálvame al foco público.

Te puede interesar: El proyecto personal de Kiko Hernández y Fran Antón tras su boda

El canal arrancará su emisión en directo el próximo lunes 6 de mayo en YouTube y Twitch, además de redes sociales como TikTok, X o Instagram. María Patiño estará al frente del formato con el que la esencia de Sálvame regresa un año después de su cancelación en Telecinco, mientras que David Valldeperas será el director. Además, el espacio contará con rostros históricos del programa entre sus colaboradores, como Belén Esteban, Víctor Sandoval, María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros.

Hernández, por su parte, está centrado en su faceta como actor, además de la de marido y padre, pues en los últimos meses su faceta personal se ha convertido en la más importante de su vida.