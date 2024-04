Oposición a Inspector de Hacienda: temario, requisitos y sueldo

La Agencia Tributaria comenzó el 3 de abril el plazo para presentar la declaración de la Renta. (Carlos Luján / Europa Press)

Las oposiciones pueden ser un salto hacia un trabajo fijo y estable. Miles de españoles se presentan cada año estas pruebas con la esperanza de obtener una plaza en la administración pública. Todos los meses se ofertan vacantes para todo tipo de perfiles, con distintos niveles de estudios y con requisitos muy diferentes.

Existen tres grupos, con sus respectivos subgrupos, en los que se dividen las oposiciones en función de la titulación que se exige. El grupo A es para aquellos que cuentan con el título de grados universitarios, licenciaturas o diplomaturas. Para el grupo B, es necesario contar con el título de Formación Profesional (FP) de Grado Superior o de Técnico Superior de FP. Por último, se encuentra el grupo C, que se divide en el subgrupo C1, para ciudadanos con el título de Bachillerato (o superior); y el subgrupo C2, para los que cuenten con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

233 plazas para inspectores de Hacienda

Uno de los puestos de funcionariado más cotizados es el de Inspector de Hacienda y una de las principales razones es su sueldo. De media, su salario ronda entre los 45.000 y 60.000 euros brutos anuales, aunque en el caso de los jefes y delegados puede alcanzar los 80.000 euros.

Esta semana, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se han publicado las bases de la convocatoria de oposiciones con 233 plazas para ingresar en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda. La cifra de vacantes para acceder por turno libre asciende a 158, mientras que se reservan 75 para promoción interna.

Cómo son las oposiciones

El proceso selectivo en cuestión consta de cinco ejercicios. El primero es un cuestionario de 14 preguntas divididas en dos bloques temáticos, con un tiempo máximo de cuatro horas, del cual están exentos aquellos aspirantes por promoción interna del Cuerpo Técnico de Hacienda. El segundo ejercicio implica la resolución de casos prácticos de Contabilidad y Matemáticas Financieras dentro de un mismo marco temporal, con la misma exención para el grupo mencionado. El tercer ejercicio, compuesto por una parte de resolución de casos prácticos profesionales y una prueba de idiomas, evalúa aspectos jurídicos y/o contables, así como el conocimiento de inglés, francés, o alemán, ofreciendo modalidades presenciales y de acreditación por titulación para la sección de idiomas. El cuarto y quinto ejercicios consisten en la exposición oral de temas seleccionados al azar, relacionados con Derecho, Hacienda Pública, Sistema Financiero Español, y Derecho Financiero y Tributario Español, respectivamente.

La calificación de estos ejercicios se basará en criterios de aptitud y puntuaciones que van de 0 a 40 puntos, dependiendo del ejercicio, y se requerirán mínimos para superar cada uno. La calificación final se determinará por la suma de las puntuaciones en los ejercicios, considerando en casos de empate las notas más altas en los ejercicios cuarto, quinto y tercero, en ese orden. Existen disposiciones especiales para la conservación de calificaciones y reserva de ejercicios en futuras convocatorias, tanto para el acceso por promoción interna como por ingreso libre, sujetas a la similitud en contenido del temario y método de calificación.

Una vez que se compruebe este listado, en el caso de querer presentar alguna reclamación, hay 10 días hábiles. En este mismo texto, ya se explica el día, el lugar y la fecha de realización del examen. Los interesados podrán orientarse sabiendo que no deberán pasar más de tres meses desde que salió la convocatoria en el BOE, hoy viernes.

Un curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales

Los aspirantes que pasen la fase de oposición deberán completar un curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales, responsables de su organización, dirección, impartición, y evaluación, con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este curso, cuyo contenido incluirá temas de igualdad de género y violencia contra las mujeres, busca preparar a los aspirantes para las funciones del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y tendrá una duración de hasta doce meses. La asistencia es obligatoria y su incumplimiento puede derivar en la pérdida del derecho de ser nombrado funcionario de carrera. Los aspirantes imposibilitados de asistir por fuerza mayor podrán realizarlo posteriormente. Para aprobar el curso es necesario obtener al menos 50 puntos de 100 posibles y no tener ninguna asignatura con menos de 5 sobre 10. Quienes no superen el curso en la primera instancia tendrán una segunda oportunidad en un plazo máximo de dos meses, aunque la calificación no podrá exceder los 5 puntos.

Requisitos de las oposiciones a Inspector de Hacienda

Las personas aspirantes deberá tener la nacionalidad española, así como tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Respecto a los requisitos académicos, debe contar con el título de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Graduado/a. También se debe poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Las personas aspirantes que concurran a la convocatoria por promoción interna deberán cumplir, además, pertenecer como funcionario/a de carrera a alguno de los cuerpos o escalas de la Administración General del Estado del subgrupo A2, o a cuerpos o escalas Postales y Telegráficos adscritos al subgrupo A2, o a cuerpos o escalas del subgrupo A2; y haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, como funcionario/a de carrera en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado del subgrupo A2, o en cuerpos o escalas Postales y Telegráficos adscritos al subgrupo A2, o en cuerpos o escalas del subgrupo A2.