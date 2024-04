El problema con los médicos de familia en España que ha destapado el reparto de las plazas MIR

Varias personas hacen cola en el exterior del Ministerio de Sanidad (Jesús Hellín - Europa Press)

El reparto de plazas de médicos tras el examen MIR ha dejado constancia de un problema a nivel nacional. La asignación de especialidades ha dejado vacantes 459 por toda España en médicos de familia. Casi 11.000 médicos para 8.700 puestos de trabajo en diferentes ramas sanitarias, de las cuales 2.492 eran de medicina familiar y el 18,4% quedaron vacías.

Que haya médicos que prefieran repetir el MIR a elegir la especialidad de médicos de familia releva un problema de fondo en el Sistema Nacional de Salud (SNS). La sanidad pública no es capaz de convencer y atraer talento de los médicos jóvenes, que o bien ni siquiera aceptan muchas plazas libres, o bien hacen el MIR y al finalizarlo no se asientan en la Comunidad Autónoma donde se han formado.

Los problemas y soluciones son variados y el debate es profundo en la sociedad científica. La medicina familiar no es la disciplina más atractiva para los facultativos; la España rural es una traba para muchos, que no quieren cambiar la ciudad por el pueblo; y por último, las malas condiciones laborales y la denuncia sistemática de falta de tiempo y medios supone el rechazo inmediato de muchos a este trabajo.

Varios estudios identifican una tendencia a la baja dentro de la sanidad pública y apuntan que España “se encuentra actualmente en un momento de transición entre una fase de leve superávit-equilibrio de médicos especialistas durante las dos primeras décadas del siglo XXI hacia una fase de déficit que se estima que dure al menos hasta el 2028 reduciéndose paulatinamente durante el periodo 2028-2035″, según la investigación sobre el reparto de plazas MIR en 2023 realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Álvaro Cerame, presidente de la European Juniors Doctors Association, pone el foco en dos aspectos que explican que los médicos descarten los trabajos como médicos de familia. “Existen dificultades importantes en lo que tiene que ver con proveer buenas condiciones a los médicos de familia en nuestro Estado”, explica Cerame a Infobae España. La infrafinanciación de todas las comunidades autónomas, donde ninguna dedica el 25% de sus presupuestos sanitarios a la Atención Primaria, una de las grandes demandas de las asociaciones en defensa de la sanidad pública, es uno de los orígenes del problema.

Los problemas de la Atención Primaria en España

Estas malas condiciones son laborales, ya que “en muchas zonas de España hay médicos con 60 pacientes al día”, dice Cerame sobre la Atención Primaria, pero también económicas. Para las zonas rurales, llamadas zonas desiertas, resulta muy complicado encontrar médicos interesados en ocupar estas plazas. Y los incentivos salariales o laborales que se ofrecen no son suficientes: “Hay que generar un buen sistema de incentivos, porque hay suficientes médicos para poder cubrir estas plazas, sería necesario ofrecer mejores condiciones para incentivar, si hiciera, esas plazas tendrían más posibilidades”, afirma. De hecho, el problema también es tras la formación MIR, cuando muchos médicos que ocupan estos puestos descartan firmar contratos ya profesionales y cambian de área de trabajo. Una encuesta de la Organización Médica Colegial de España reflejaba que casi la mitad de sanitarios, el 44%, cree que los médicos MIR salvan estas plazas y son utilizados “de forma injustificada para paliar la problemática”.

Otro punto de vista que releva las vacantes sin rellenar en la Atención Primaria tiene que ver con el propio sistema MIR. Actualmente, el examen sirve de corte para los médicos tengan acceso o no a elegir plaza y destino. Hay voces, como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que ven necesario un cambio en este examen para que deje de poner límites a los médicos recién licenciados. “Las personas que no alcanzan una puntuación quedan fuera y desde hace tiempo decimos que es inapropiado. Las personas que hacen el examen MIR son titulados ya en medicina y tienen conocimientos suficientes y hay un gran déficit de sanitarios, no tiene sentido que se pongan obstáculos”, explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la organización.

De esta forma, el examen MIR no serviría de corte, sino que solo clasificaría por nota a los estudiantes para que así pudieran elegir destino según el orden final. “Lo hemos trasladado reiteradamente al ministerio, que el MIR se convierta en un examen meramente distributivo y que no elimine a gente”, sostiene el presidente de la FADSP.

La Comunidad Autónoma que más vacantes de medicina familiar ha dejado vacías ha sido Cataluña, con un total de 98. El Ministerio de Sanidad ha abierto jornadas extraordinarias en busca de repescar facultativos que, pensándolo mejor, quieran llenar alguna de estas casi 500 plazas vacías. Las vacantes en Cataluña son una constante y un problema que se agrava con los años. “Cataluña, en general, saca de las que más plazas acreditadas, pero históricamente y desde hace cinco años más, los números bajaron bastante tras el procés”, explica de nuevo Álvaro Cerame.

Sin embargo, el problema de los MIR tiene dos direcciones. Hay regiones como Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Galicia o Extremadura que dejan muchas plazas sin ocupar. Luego hay otras, como la Comunidad de Madrid, que pese a llenar sus cupos, luego se vacía cuando finalizan los estudios, puesto que hay otras comunidades que ofrecen mejores condiciones laborales a los sanitarios y marchan en busca de contratos más beneficiosos. “En Madrid da igual que se formen si luego se le van todos. La realidad es que acaban huyendo a otras Comunidades Autónomas”, zanja sobre el asunto Marciano Sánchez Bayle.