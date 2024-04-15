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Mueren los gemelos siameses más longevos del mundo, Lori y George Schappell a los 62 años

Hasta el momento no se conocen las causas de la muerte, que se produjo el pasado 7 de abril

Los gemelos Schappell fallecieron a los 62 años
Mueren los gemelos siameses más longevos del mundo, Lori y George Schappell a los 62 años (Shutterstock)
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Los siameses Lori y George Schappell han muerto a los 62 años de edad en un hospital de Pensilvania, en Estados Unidos, según ha detallado la funeraria Leibensperger Funeral Homes. Hasta el momento no se conocen las causas de la muerte, que se produjo el pasado 7 de abril.

Los hermanos nacieron el 18 de septiembre de 1961 y se hicieron conocidos tras su aparición en varios programas de televisión y tras el lanzamiento de su propio documental que trata sobre su vida. Esta pareja de hermanos llegó incluso a aparecer en el libro Guinness World Records. Los siameses tenían cerebros totalmente distintos, aunque se encontraban unidos por el cráneo, una zona delicada si se compara con otros siameses que suelen estar unidos por el pecho, la espalda o la pelvis.

Uno de gemelos, George, no podía andar porque padecía espina bífida, por ello Lori le llevaba en silla de ruedas. A pesar de esta situación, los hermanos trataban de llevar vidas independientes, en la medida de lo posible; desarrollando sus carreras de manera individual. George se dedicó a la música country, llegando a actuar en Estados Unidos, Alemania o Japón; mientras que Lori trabajó durante años en la lavandería de un hospital y destacó como una gran jugadora de bolos, llegando incluso a ganar varias competiciones.

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Consiguieron compaginar sus carreras y en ningún momento se plantearon someterse a una operación quirúrgica, una idea que los dos rechazaban. “¿Nos separaríamos? Absolutamente no. Mi teoría es: ¿por qué arreglar lo que no está roto?”, aseguraron en su documental. Lo cierto es que los médicos no les dieron más de 30 años de vida, sin embargo, estos famosos hermanos consiguieron doblar las expectativas y adaptarse a una vida común, pero separada. Vivían en un piso, donde cada uno tenía su propia habitación y dormían alternativamente en cada una.

Siameses transgénero

El medio The Philadelphia Inquirer ha detallado que Lori incluso llegó a estar comprometida, pero su pareja murió en un accidente de tráfico. “Cuando tenía una cita, George llevaba libros para leer”, explicó Lori, a lo que añadió: “El hecho de que no podamos levantarnos y alejarnos uno de otro no significa que no podamos estar solos con otras personas o con nosotros mismos. Las personas unidas pueden tener una vida muy privada”.

Además, George, que inicialmente se llamaba Dori, se declaró hombre transgénero en el año 2007, convirtiéndose en la primera pareja de gemelos unidos en identificarse como géneros diferentes.

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Durante el documental también explicaron que contaban con horarios totalmente distintos para ducharse y que lo hacían por separado. George explicó la importancia de dar privacidad a aquellos a quien amas y respetas. Lo cierto es que los hermanos supieron vivir con su particular situación y adaptarse a ella de la mejor forma posible.

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