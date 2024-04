¿Qué esconde la reacción viral de la entrada de Zaplana a los juzgados? La chica de “haz la cola” cuenta lo que ocurrió

"Haz la cola" de una chica a Eduardo Zaplana en la Audiencia de Valencia (EFE)

El pasado martes sucedió un acontecimiento a las puertas de la Audiencia de Valencia que no pasó desapercibido. Las redes se hicieron eco de lo sucedido y aplaudieron las palabras de la protagonista. Todo ocurrió a la llegada del exministro y expresidente de la Comunitat Valenciana Eduardo Zaplana a los juzgados, cuando pretendió saltarse la cola del control de seguridad que hay que hacer para poder acceder al edificio. Con la intensidad de los periodistas rodeándole, Zaplana pasó de largo a los allí presentes y llegó hasta la puerta principal. Sin embargo, una chica que allí se encontraba no estaba dispuesta a dejarlo pasar.

Sus palabras al exministro sonaron en directo en la retransmisión de las imágenes y sus palabras indignaron a la población en redes sociales: “¡Haz la cola, que estoy desde temprano! Detrás de mí, descarado”. El expresidente llegó al lugar para declarar por el Caso Erial a solo unos minutos de que comenzara su citación, mientras que la chica insistía en que ella había llegado temprano para poder acceder a los juzgados. Esta mañana ha aparecido en el programa Mañaneros de La 1 para hablar sobre lo sucedido y ahí hemos podido conocer su nombre: Bárbara Gómez, bajo el indicativo “Ella sí hace la cola”.

Indica Gómez que ella llegó a las 9:30 de la mañana, con bastante tiempo de antelación al conocer el gran número de personas que iba a encontrar: “Todo el mundo que va es por algo, y todo el mundo quiere entrar a la hora. Y otros están citados para declarar, o son testigos de cualquier cosa. Lo más importante que dicen es que todo el mundo tenga que mantener la calma y hacer la cola”. Ella se encontraba allí para comparecer como testigo y le sucedió además un episodio con los funcionarios que allí se encontraban. Se acercó para hacerles una pregunta y le dejaron muy claro que debía de ponerse al final de la línea: “Yo antes voy adelante a preguntarle algo a un funcionario y me dice: no, no, usted para atrás”.

Te puede interesar: El exasesor de Zaplana le defiende, cuestiona la confesión de ‘Pachano’ y apunta a los Cotino

📲 El viral "¡haz la cola!", en Mañaneros



La mujer que reprochó a Zaplana que se colase habla en nuestro programa#Mañaneros11Ahttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/7vZfxdUa8c — Mañaneros (@MananerosTVE) April 11, 2024

<i>“</i>Se estaba riendo”

Esto mismo es lo que le hace indignarse cuando ve aparecer a Eduardo Zaplana por la puerta: “Encima viene usted arrollando, tienes que hacer la cola. Yo también estoy haciendo aquí la cola y el hombre riéndose de mí”. Explica Bárbara que ella no conocía al exministro ni sabía quién era, pero entendió que no era abogado porque no accedió por la puerta correspondiente. Aunque para ella esto no suponía ninguna diferencia: “Él no me preocupa, no sé si es político o algo, pues mira, no, ponte a la cola”.

Sin embargo, lo que más la enfadó fue que el propio agente de la Guardia Civil que allí se encontraba le indicó a ella que debía de apartarse y dejarlo pasar: “Y el otro funcionario apoyando ese hombre. A mi me dice que me ponga en la parte de atrás a hacer la cola, que me vaya y ahora coge y pasa este hombre. Se estaba riendo diciéndome: Que me dejes pasar”. Ante estas palabras, una de las tertulianas de Mañaneros le ha mostrado su admiración: “Es un desparpajo que a todos nos gustaría haber tenido”.

El momento de la confrontación fue objeto de infinidad de memes que demostraron su apoyo a Bárbara por redes sociales:

Mi nueva diosa. No la puedo aplaudir más.



Haz la cola, haz la cola pic.twitter.com/SdlNrS7TZX — M 📺 (@casasola_89) April 9, 2024

Quiero una camiseta con el lema: “Haz la cola” pic.twitter.com/I3nr3frQhG — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) April 9, 2024

Te puede interesar: Zaplana dice no sentirse traicionado por su amigo: “No es cuestión de sentimientos sino de aclarar la verdad”