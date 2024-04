Pablo Motos abre el debate en ‘El Hormiguero’ y da su opinión sobre el fichaje de Broncano en RTVE: “Te tienen manía”

Pablo Motos en El Hormiguero el jueves 4 de abril, 2024 (Antena3)

La posible entrada de Broncano en RTVE llevaba varios meses en boca de los grandes medios de comunicación. La renuncia de Elena Sánchez por el bloqueo al programa del jienense hacía ver la diversidad de opiniones que había dentro de la cadena pública; sin embargo, el pasado miércoles el Consejo de Administración de RTVE aprobaba en una sesión extraordinaria el fichaje de La Resistencia con un contrato de dos años, una duración de 155 programas y un coste total de 28 millones de euros.

La estrategia de TVE es conseguir un programa diario que se pueda enfrentar a El Hormiguero y en el público fiel de la producción de El Terrat han encontrado el formato. Este movimiento ha pillado desprevenida a la competencia, quien daba por perdido el fichaje y que, tras conocer la noticia, decidió comentarla en el programa durante la tertulia con sus compañeros: “Es incómodo hablar de un tema en el que estás implicado, aunque no quieras. Siempre que hacemos el programa hay alguien en la competencia. No es la primera vez ni la última. Llevamos 18 años haciendo el programa. Bienvenida sea la competencia, bienvenido sea Broncano, bienvenido sea quien sea. Estamos aquí y que cada uno elija la opción que le dé la gana. No ha nada más democrático que el mando a distancia”, indicaba Pablo Motos. El presentador dejaba clara su opinión desde el comienzo del debate e incidía en que no le tiene miedo a la entrada de Broncano en la televisión convencional.

“A mí lo que me sabe mal son los trabajadores de TVE que deben estar viendo cómo ridiculizan el prestigio de una cadena extraordinaria con profesionales extraordinarios y creo que no se merecen este juego...”, Motos dejaba la puerta abierta a la opinión del público. E indicaba así que no le parecía correcta la decisión, ya que para él ha sido todo una mala jugada del gobierno para conseguir quitar audiencia a El Hormiguero. Dejando la puerta abierta a la discusión sobre la calidad de programas de Broncano y si realmente merece la pena que la cadena pública apueste por ellos.

Juan del Val durante su intervención en El Hormiguero (Antena3)

Juan del Val, que allí se encontraba, quiso dar también su opinión advirtiendo que para él “el problema no es Broncano, el problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos”, sentenciaba el tertuliano, siempre muy crítico con el gobierno. Su mujer, Nuria Roca, quiso entrar también al debate afirmando que: “Estamos hablando de una televisión pública que pagamos todos y que es de todos”. Durante las duras palabras, Pablo Motos se mantuvo callado y solo intervino para cortar finalmente la conversación. Del Val terminó con: “Tú, mira a ver, lo de que te tienen manía”, a lo que respondió el presentador: “Bueno, va a ser eso”.

Diferentes opiniones

La apuesta de RTVE por La Resistencia se convierte en una apuesta arriesgada por la gran inversión que supone, aunque el contrato advierte que si no se llega a las audiencias acordadas con la primera temporada podrá revocarse. Sin embargo, según Periódico Deportivo, el programa de Pablo Motos obtiene un presupuesto de 12,85 millones de euros por temporada para su emisión, lo cual no queda tan lejano de la alta suma que ha apostado la cadena pública.

Mitos y verdades sobre el fichaje de David Broncano por TVE: del coste del contrato al objetivo de audiencia de ‘La Resistencia’.

Otras caras de la televisión de nuestro país han querido aportar su opinión sobre el asunto y el último en hablar ha sido Jorge Javier Vázquez. Quien en su blog de la revista Lecturas lanzaba un claro dardo a Motos: “Pablo Motos debería desear suerte a Broncano en vez de montar numeritos” y respondía a Juan del Val: “Ni Juan del Val se cree la teoría conspiranoica de que Pedro Sánchez quiere cargarse a Pablo Motos”.

