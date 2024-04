Invertir en Telefónica: ¿deberían los pequeños inversores imitar a Criteria, STC y la SEPI y comprar acciones de la teleco?

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete Mateo Lanzuela / Europa Press

Las acciones de Telefónica son cada vez más codiciadas por los grandes inversores. Primero fue el grupo saudí STC el que decidió en septiembre del año pasado entrar en la operadora y hacerse con el 9,9% de su capital por 2.100 millones de euros. Después lo hizo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ya posee un 3% de la teleco y tiene orden del Consejo de Ministros de comprar hasta un máximo del 10%, y este lunes, CriteriaCaixa, el holding de la Fundación Bancaria La Caixa, elevó del 2,69% al 5,007% su participación para convertirse en el principal accionista de Telefónica con el 7,517%.

Con este movimiento Criteria se coloca por delante de BBVA, que posee el 4,87% del capital de la operadora, BlackRock (4,48%) y Vanguard (3,16%), aunque a la espera de que STC haga efectivo el 9,9% que posee mediante acciones directas (4,9%) y derivados financieros (5%) y de que la SEPI complete la compra del 10%.

Te lo contamos en: Privatización de ida y vuelta: el Estado regresa a Telefónica 27 años después de su salida para garantizar la seguridad nacional

Este escenario es propicio para que los pequeños inversores se planten emular a estos grandes inversores y comprar acciones de la teleco para repartirse con ellos una tarta que podría crecer si su cotización se dispara tras los nuevos movimientos.

Sin riesgo de caídas

Los analistas recomiendan prudencia: “Si un inversor minorista -pequeño inversor- hubiera tomado posiciones ya en el valor, no le diría que se saliera, mientras que a los que se plantean entrar ahora les diría que a corto y medio plazo el potencial de subida de la acción de Telefónica es limitado”, apunta Antonio Castelo, analista de iBroker. No obstante, reconoce que a los actuales niveles de precio de la acción “no vemos riesgo de caída por debajo del nivel 3,50 euros, que viene actuando en los últimos meses como sólido soporte”.

Te puede interesar: El Gobierno ordena a la SEPI la adquisición de hasta un 10% de Telefónica

Las acciones de Telefónica cotizan ligeramente por debajo de los 4 euros por acción -3,97/3,98 euros- después de haber subido en lo que va de año algo más de un 12%.

Tampoco Joaquín Robles, analista de XTB, tiene muy claro que este sea un buen momento para que los pequeños inversores apuesten por el valor. Argumenta que, aunque los recientes movimientos accionariales han impulsado el precio de la acción, los fundamentales de la compañía siguen siendo los mismos.

Recuerda que durante la presentación del último plan estratégico de la teleco, a finales del año pasado, quedó de manifiesto “su dificultad para incrementar tanto los ingresos como los beneficios”. Ello se deriva “de la presión a la que ha estado sometida en los últimos meses por su elevado endeudamiento y la dificultad para aumentar sus márgenes en un entorno de alta competencia”, señala el analista de XTB.

Los sindicatos insisten en que Telefónica “se queda corta” en las condiciones del ERE y del convenio

Por ello opina que “hay otros sectores que pueden experimentar un mayor crecimiento y que, por lo tanto, pueden ofrecer un mayor rendimiento a los pequeños inversores”.

Por su parte, Juan José Fernández-Figares, director del departamento de Análisis de Links Securities, es más optimista y cree que Telefónica cotiza con unos multiplicadores “razonables” para el potencial de crecimiento de resultados que presenta, “que es entre moderado y bajo”. No obstante, opina que a esos niveles de precios “el riesgo a la baja del valor es reducido”.

¿A qué minoristas les interesa entrar en la teleco?

Hay un colectivo de pequeños inversores a los que puede resultarles interesante entrar en el accionariado de Telefónica: los que invierten por dividendo, indican los analistas, ya que ofrece uno de los más rentables de la UE.

“El compromiso de Telefónica de mantener un dividendo en efectivo de 0,3 euros por acción le hace un valor atractivo para cierto tipo de inversores que valoran unos ingresos recurrentes sin mucho riesgo de incumplimiento”, explica Castelo.

También para Fernández-Figares su mayor atractivo es “la alta rentabilidad por dividendo del 7,6% que ofrece el valor”, junto a la “elevada capacidad de generación de caja libre que presenta la compañía y que asegura el pago de ese dividendo”. A estas cualidades Robles añade la “estabilidad en sus resultados”.

Vista de la sede de Telefónica. Eduardo Parra - Europa Press

Evolución de la acción a medio y largo plazo

En cuanto al comportamiento de la acción en los próximos meses, los analistas descartan, en principio, caídas importantes: “No creemos que a corto plazo vaya a modificar mucho la estructura de su cotización, que se mueve desde febrero de 2023 en un rango lateral muy consistente entre los 3,50 y los 4,10 euros”, asegura Castelo.

Reconoce que los movimientos accionariales le dan un soporte muy sólido a la cotización: “Creemos que hay poco riesgo de que se pierda el soporte, salvo que los grandes accionistas entren en una guerra que deje bloqueada la gestión de la compañía”.

En opinión de Joaquín Robles, los últimos cambios en el accionariado “no van a modificar el plan estratégico de la compañía, por lo que no esperamos grandes movimientos”. Incide en que aunque el precio de la acción se ha recuperado desde mínimos, “sigue teniendo dificultades para superar la zona entre los 4 y los 4,15 euros”.

Mientras que Fernández-Figares prevé que “todos estos movimientos en el accionariado deben servir, al menos, para evitar que el precio de las acciones de Telefónica baje en los próximos meses”