‘Segundo premio’, la biografía “no oficial” de Los Planetas que ha triunfado en el Festival de Málaga

Segundo premio, la película de Isaki Lacuesta en torno al grupo Los Planetas

Antes de Lori Meyers, de Supersubmarina, de Dorian, Niños Mutantes, los Punsetes e incluso Vetusta Morla, por solo mencionar algunos, estaban Los Planetas. No es que haya una forma sencilla de plantear una línea directa entre la banda granadina y todas las que fueron apareciendo posteriormente dentro del llamado indie español, si es que acaso esa categoría existe y se puede explicar. Es que directamente no se puede entender la música alternativa española de los últimos 20 años sin la existencia de Los Planetas, que probablemente no fuera la primera y desde luego no fue la última, pero sí que marcó un antes y un después.

Una historia que merecía la pena llevar a la gran pantalla, y que así ha sido gracias a la intervención de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, directores de Segundo premio, la película que se acaba de presentar en el Festival de Málaga. Un filme que aunque aseguran se trata de un retrato “no-oficial” y muy libre de la historia de la banda, ha conquistado a todo aquel que la ha podido ver ya, y se ha situado como una de las grandes cintas españolas de 2024. En una época en la que los biopics musicales se han vuelto cada vez más predecibles y esquemáticos, ahí ha surgido una película que es todo un canto a la creatividad y el ingenio, sin por ello renunciar a contar los rincones más oscuros de la banda granadina.

Porque aunque como bien señala la película con la cartela “Esto no es una película sobre Los Planetas. Es una película sobre la leyenda de Los Planetas”, Segundo premio no duda en ahondar en los momentos más tristes de la banda. La película arranca de hecho en su punto más bajo, cuando su bajista May Olivares rompe con la banda para volver a la universidad, su guitarrista Florent se sumerge en una espiral de drogas autodestructiva y el cantante Juan Ramón Rodríguez Cervilla, más conocido como Jota, intenta sacar adelante el tercer álbum del grupo, aquel que le daría la vuelta a todo: Una semana en el motor de un autobus.

Imagen de 'Segundo premio'

Una película legendaria que sí ha tenido premio

Para ponerle rostro y voz a los integrantes de la banda, Lacuesta y Rodríguez cuentan con un reparto lleno de grandes y jóvenes sorpresas, desde Danel Ibáñez (Las leyes de la frontera) a Stéphanie Magnin (Ventajas de viajar en tren, pasando por las apariciones de desconocidos como Mafo o especialmente Cristalino, quien da vida a Florentino Muñoz Lozano ‘Florent’. Desconocidos hasta la fecha, porque a nadie le queda duda de que tras Segundo premio estarán en todas las agendas de los directores de casting de este país.

No hay que olvidar tampoco que Segundo premio no sería lo mismo sin las propias canciones de Los Planetas, que por supuesto están más que presentes a lo largo de la cinta, todas ellas interpretadas en directo además. Los viejos fans de Los Planetas se reencontrarán así con Línea 1, Desaparecer, Cumpleaños total y, por supuesto, la Segundo premio que da título al filme. Aunque de segundo premio poco, porque la película de Lacuesta y Rodríguez ya ha conquistado el Fesitival de Málaga, donde se ha hecho con la Biznaga de Oro a Mejor película y la de Plata a Mejor dirección. Sea sobre Los Planetas o sobre su leyenda, parece que la propia película acaba de empezar a escribir la suya propia con letras de oro.