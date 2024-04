El INE anticipa el final de las grandes revisiones del PIB y reconoce falta de transparencia y de comunicación del cálculo

Elena Manzanera, presidenta del INE desde agosto de 2022. (Gobierno de España).

El Producto Interior Bruto (PIB) es la pieza central del análisis macroeconómico. Su evolución condiciona multitud de indicadores y de decisiones de política económica: hace fluctuar la ratio de deuda pública, el déficit, la presión fiscal e incluso se utiliza para determinar las ayudas que debe recibir España de los distintos fondos comunitarios y la aportación que hace el país al presupuesto de la UE. El PIB es fruto de una operación de síntesis a partir de una gran cantidad indicadores y el INE se ha visto obligado a mayores correcciones de las habituales desde la pandemia, lo que ha dado lugar a cambios en el relato de la recuperación económica y a multitud de críticas. También al cese de su director entre 2018 y agosto de 2022, Juan Manuel Rodríguez Poo.

En torno a este debate ha discurrido la jornada celebrada en el Congreso El futuro de las cuentas nacionales tras la pandemia, en la que académicos y analistas macroeconómicos han puesto deberes al INE en la explicación y comunicación del PIB, aunque también han reclamado más recursos humanos y materiales para afrontarlos. La mayor revisión se produjo en septiembre de 2023, cuando se evidenció que la economía española había recuperado en el verano de 2022 el nivel anterior a la pandemia y que lo había hecho con un mayor peso en el PIB de la masa salarial en detrimento de los beneficios empresariales. Tras esta corrección y los datos de los últimos trimestres, España ha dejado de ser el peor alumno de la UE, como señalaba con acierto la oposición. Actualmente ha alcanzado la media de la eurozona y de la UE y sobrepasará ambas con el ritmo de crecimiento de 2024.

Te puede interesar: Menos economía sumergida, consumo con tarjetas y ruptura de suministros: los motivos del INE tras las revisiones del PIB

María Antonia Martínez, directora del departamento de Cuentas Nacionales del INE, ha señalado durante su intervención que la institución “ha intentado mantener el compromiso con la transparencia y mejorar la comunicación”, pero también ha reconocido que “hay mucho camino por recorrer”. “Siempre hay mucho margen de mejora en todo y yo aquí no tengo más que reconocerlo”, ha apuntado. Seguidamente ha mencionado algunos de los esfuerzos del INE por comunicar las revisiones de los últimos años: avisos de las novedades en fuentes y en ajustes estacionales en las notas de prensa de la Contabilidad Nacional Trimestral y detalle de las principales correcciones en las notas de prensa anuales.

Martínez ha mencionado específicamente cuatro problemas que han provocado infraestimar el PIB en los datos trimestrales y de avance. Los modelos de previsiones basados en series temporales “dejaron de servir”, por ejemplo, ante la caída del gasto en turismo. También resultaron inadecuados los modelos de ajuste estacional y de calendario y hubo cambios en las pautas estacionales de algunas series. A esto se añadió una ruptura de las relaciones entre ciertas variables, como el consumo de energía y la retirada de efectivo por el ahorro energético y los pagos con tarjeta y un “afloramiento de economía sumergida”.

Te puede interesar: El pequeño fraude se reduce con el auge de las tarjetas: Hacienda recauda 6.300 millones más por IVA que antes del Covid

La directora ha explicado que se han puesto en marcha soluciones, como incrementar la cooperación con otras instituciones, también privadas, y anticipar la elaboración de las tablas origen-destino, por lo que espera que las grandes revisiones hayan llegado a su fin. En 2024 vuelve a haber una fecha clave en otoño, ya que por mandato de Eurostat se volverá a calcular toda la serie histórica desde 2019. Se trata de un evento extraordinario cada cinco años que va más allá de la habitual renovación anual de septiembre.

“Hay que introducir nuevas fuentes y métodos que han ido apareciendo y que no hemos introducido para no romper las series. Todos los países de la UE la van a realizar, estamos trabajando con el Banco de España y con la IGAE. No tenemos resultados numéricos aún, pero a priori no esperamos que la revisión en niveles sea significativa”, ha adelantado Martínez.

Sin respuesta a los analistas: la información tributaria y la contabilidad nacional no coinciden

Para un buen número de académicos y analistas estas explicaciones no son suficientes. Destaca lo explicado en la sesión por Miguel Artola, profesor de la Universidad Carlos III. Según su análisis, hasta septiembre de 2023 la recaudación tributaria y las bases imponibles de los tres impuestos principales (IVA, IRPF e IS) habían crecido mucho más que el PIB. Parte de esto se debía a que los salarios que declaraba la Contabilidad Nacional eran menos que los salarios pagados recogidos por la Agencia Tributaria, que son registros administrativos del modelo 190.

Aunque esto ya ha quedado prácticamente resuelto con la consiguiente revisión al alza de la masa salarial en la Contabilidad Nacional, Artola sostiene que siguen estando infraestimadas las horas efectivas trabajadas, lo que repercute en la medición de la productividad, y las rentas empresariales. Respecto a estas últimas apunta que el excedente bruto de explotación de las sociedades no financieras creció entre 2020 y 2021 un 22,7% según el Impuesto de Sociedades; un 30,3% según la central de balances y un 31,3% según el Observatorio de Márgenes, mientras que la Contabilidad Nacional solo registra actualmente un crecimiento del 10,5%. La brecha también se reproduce entre los datos de la Agencia Tributaria y del INE con las rentas de los autónomos.

Te puede interesar: En España se trabaja más que en la UE, pero se produce menos: el dilema tras la reducción de jornada que diseña el Gobierno

La directora de la división de Análisis Económico de la AIReF, Esther Gordo, ha incidido en que “la discrepancia es inevitable” entre distintas fuentes, pero que el INE debe detallar más los motivos. “Las revisiones son inherentes al proceso de generación de estadísticas y dice muy poco en términos de calidad de la información, pero lo que sí hay que hacer es explicar”. Ha puesto el ejemplo del empleo, donde hay “estadísticas con señales tan distintas que hace falta explicación y mejor medición de las horas trabajadas”.

Los distintos ponentes han mostrado un consenso general en la necesidad de complementar la información de encuestas con registros administrativos y en que haya más transparencia por parte del instituto estadístico público. Artola ha llegado a proponer una rueda de prensa anual con la publicación de la Contabilidad Nacional, ya que actualmente no se hace ninguna relativa al PIB. Ante estas peticiones, Martínez se ha limitado a anunciar la publicación de nuevas estadísticas complementarias al PIB a partir de 2025.