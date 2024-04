‘Supervivientes’ entrega un test de embarazo a Claudia Martínez: “Los síntomas son sospechosos”

Claudia ha aceptado hacerse un test de embarazo en 'Supervivientes'. (Telecinco)

Esta edición de Supervivientes está logrando buenas audiencias gracias a todo el contenido que está dando el casting. Si bien la marcha de Carmen Borrego podría suponer un hándicap, lo cierto es que sus ya excompañeros tienen mucho que ofrecer. Así ha quedado demostrado en la noche de este martes en la que Tierra de nadie, presentado por Carlos Sobera, ha tenido enganchados a los espectadores gracias a la situación de Claudia Martínez.

La joven, que está en la isla junto a su novio, Mario González, lleva varios días en el foco después de presentar “síntomas sospechosos” de embarazo como mareos, náuseas y “asco de todo” que le han hecho pensar que podría estar esperando un bebé. Al menos eso piensan sus compañeros, que en este tiempo han estado bromeando sobre la posibilidad. “Todos me han dicho que si estoy embarazada. No sé si es algo normal el no comer, no dormir, hincharte a comer un minuto...”, le ha contado a Sobera, que en su habitual tono bromista le recordaba que “yo no he sido mamá nunca, no sé lo que se siente”.

Te puede interesar: ‘Supervivientes 2024′: el salto accidentado de Marieta, el abandono de Carmen Borrego y un nuevo destierro

Y aunque consejo no le pudo dar, sí le facilitó una gran ayuda de parte del programa: “Os ofrecemos la posibilidad del test de embarazo. Vosotros tomáis la decisión de hacerlo o no, es vuestra decisión. Si lo hacéis, podéis compartir el resultado con la audiencia o guardarlo para vosotros dos”, le dijo, advirtiéndole que, de ser positivo, deberían ponerlo en conocimiento del equipo médico para saber si puede seguir en Supervivientes.

Carlos Sobera le ofreció salir de dudas y hacerse un test. (Mediaset España)

“Por supuesto”, fue la respuesta de Claudia, que no dudó en coger el test para conocer si está o no embarazada. De momento, habrá que esperar hasta la gala del jueves para conocer el resultado de la prueba, en caso de ser positiva. El espacio de Telecinco también ha querido matizar que, de estar embarazada, la concepción habría tenido lugar antes de viajar a Honduras.

El ‘no’ de Nagore Robles

La otra mujer que acaparó buena parte de la noche fue Nagore Robles desde España. En el anterior programa ofrecieron a la colaboradora televisiva coger un avión y poner rumbo a Honduras para formar parte de la experiencia de Supervivientes como ‘sustituta’ de Carmen Borrego, que ha tenido que abandonar por problemas médicos. Según afirmó la vasca, sería más que capaz de reemplazar a la hija de María Teresa Campos si cobraba el mismo caché que ella.

“Me están diciendo que el caché de Carmen Borrego es tuyo si vas a concursar a ‘Supervivientes’ (...) Son exactamente las mismas condiciones y te firmo yo un contrato que tengo también la legitimidad (...) Esto va completamente en serio. Si firmas el contrato antes de que termine el programa te damos los billetes de avión”, le aseguró en directo Sandra Barneda.

Pero ahora, tras pensárselo durante unos días, Robles ha llegado a la conclusión de que no es el momento. Así se lo ha transmitido a Carlos Sobera: “Creo que ya me conocéis y si en algún momento doy el paso, y os aseguro que lo he pensado muchísimo y he estado a punto de tomar cualquiera de estas dos decisiones, creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día uno”.

No obstante, Nagore terminaba su discurso asegurando que por primera vez estaba abierta a negociar de cara a la próxima edición del reality. “Estoy dispuesta, que llevo años cogiendo el teléfono y sin querer escuchar propuestas, a sentarme en la mesa en la próxima edición de Supervivientes”, ha prometido.