‘Supervivientes 2024′: el salto accidentado de Marieta, el abandono de Carmen Borrego y un nuevo destierro

Concursantes de 'Supervivientes 2024' junto a Laura Madrueño (Mediaset)

La cuarta gala de Supervivientes 2024 dio inicio con el rostro de Laura Madrueño, quien estableció conexión con Jorge Javier Vázquez para trasladarse su preocupación debido al fuerte temporal que atiza a Cayos Cochinos en estos días. Y es que Honduras tampoco se ha librado de la borrasca Nelson, que ha provocado la evacuación de los concursantes de Playa Limbo. No obstante, esta dificultad no impidió que el programa se desarrollase con normalidad.

De esta manera, el espacio de Telecinco continuó recibiendo a la su nueva concursante, quien tras finalizar su paso por La isla de las tentaciones 7, ha pasado a formar parte del reality en sustitución de Zayra Gutiérrez, que tuvo que abandonar por motivos médicos. Marieta ya se encuentra inmersa en la aventura junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, su inicio en esta nueva aventura no ha sido nada fácil.

La de Elche ha aterrizado en Honduras en mitad de un temporal, por lo que su salto del helicóptero fue bastante arriesgado. “Tenemos condiciones extremas, con alerta roja, tormentas, inundaciones...”, señaló la presentadora desde Cayos Cochinos. “Estoy cagada, pero lo intento disimular”, confesó Marieta al de Badalona.

Marieta salta del helicóptero para iniciar su aventura en 'Supervivientes' (Mediaset)

Sin darle más vueltas y con la idea de poner fin a la situación, la que fuera pareja de Álex en el programa presentado por Sandra Barneda saltó, con la mala suerte de que cayó inclinada debido al fuerte viento que hacía. “Me he dado un golpe que no veas”, manifestó Marieta, mientras Laura Madrueño mostraba la rojez que tenía en el muslo. “¡Superando barreras desde el primer minuto!”, dijo la conductora, felicitándola por la valentía y fortaleza que había demostrado.

Carmen Borrego, obligada a abandonar

El paso de la hermana de Terelu Campos por Supervivientes está siendo bastante delicado. Desde el primer momento su estado de salud ha estado preocupando tanto a los seguidores del programa como al equipo médico del espacio. Hace unos días, tanto ella como otros dos de sus compañeros fueron diagnosticados con estreñimiento social, ahora un nuevo revés le ha obligado a despedirse del programa.

La hija de María Teresa Campos tuvo que ser evacuada de Cayos Cochinos por ansiedad. “Tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento médico y psicológico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactiva, se aconseja que cese su participación en el programa”, informó en un comunicado el equipo médico.

Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactiva, se aconseja que cese su participación en el programa (Mediaset)

“Pensé que estaba un poco mejor, pero veo que no”, respondió Borrego a la noticia, poco antes de explicar que se iba del espacio con una gran pena. “No podía aguantar mucho más, pero sí un poco”, explicó, añadiendo que en su breve paso por el espacio había superado muchas barreras, como su vértigo. “Me causa dolor que todo acabe de esta manera”, aseguró, visiblemente triste. “Estamos muy orgullosos de ti, y sabemos que estás orgullosa de todo lo que has superado. Esto no dependía de ti. Tenemos muchas ganas de abrazarte”, dijo su marido, José Carlos Bernal, a modo de ánimo.

Nuevo expulsado

Arantxa de Sol fue la primera salvada de la noche, dejando a Aurah Ruíz y Kike Calleja con la espina de quien de los dos continuaría en el espacio de supervivencia. Los votos del público salvaron de la expulsión a Aurah, anunció Jorge Javier Vázquez desde plató.

La expulsión del periodista provocó una gran desazón en el resto de sus compañeros, quienes tenían la esperanza de que este siguiese formando parte de Supervivientes. “Me da mucha pena que se vaya un concursante que dice que se quiere quedar”, añadió el de Badalona, tras visionar los rostros tristes de Claudia, Miri, Mario y Javier.

Aurah Ruíz y Kike Calleja en 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

“Me lo he pasado muy bien, estoy muy agradecido por la oportunidad”, afirmó el periodista en su despedida, mientras sus compañeros lloraban. “Es tan increíble y seguro que la gente no lo ha conocido. Tiene buen corazón, cómo habla de su mujer, de la vida... de todo”, expresó Claudia sobre su compañero.

Lo que no sabía Kike Calleja es que se iba a unir a Lorena Marlote, Laura Matamoros y Kiko Jiménez en Playa Limbo. “El domingo uno de vosotros se marchará por los votos del público”, adelantó el de Badalona. Por otro lado, la palapa dejó como concursantes nominados de la semana a Pedro García Aguado, Arantxa de Sol, Miri y Ángel Cristo.