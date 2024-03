Una británica que vive en España explica los 3 motivos por los que la educación en Reino Unido es mejor que en nuestro país

Un colegio en España (EFE)

Los extranjeros que deciden mudarse a España aumentan cada año. El estilo de vida de nuestro país, las horas de sol y la cultura son tres de los principales atractivos para los residentes originarios de otros países. La población de británicos que vive dentro de nuestras fronteras, por ejemplo, cuenta con una progresión continúa en los últimos siete años: en 2017 había 240.785 personas nacidas en Reino Unido viviendo en España, mientras que en 2022 la cifra ascendió hasta las casi 300.000 (293.171, en concreto), según los últimos datos de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística (INE) en lo referente a la población extranjera por nacionalidad.

La llegada de británicos y de ciudadanos de otras nacionalidades a España ha dado lugar una tendencia de vídeos con gran interés en TikTok, en la que los extranjeros explican los choques culturales que viven en nuestro país y los comparan con aspectos de su nación de origen. En este sentido, una de las usuarias que sigue esta temática de contenidos y que tiene más repercusión es @geoinspain, un perfil donde una joven británica que lleva más de cinco años viviendo en Málaga explica su inmersión en la cotidianidad española.

Por qué la educación en Reino Unido es mejor que en España, según esta joven

En una de sus últimas publicaciones explicó las diferencias entre la educación de Reino Unido y España. Esta usuaria ha podido conocer de cerca ambos sistemas educativos, dado que ha trabajado tanto en colegios públicos como privados de primaria y secundario en nuestro país. Estos son sus argumentos:

1. Una cantidad exagerada de exámenes para estudiantes de poca edad: “Se centran mucho en los exámenes, incluso en Primaria. Hacen muchos exámenes y se trata principalmente de memorizar conceptos, no específicamente de aprender (...). En Reino Unido nos instan a pensar críticamente, a trabajar en grupos, a hacer presentaciones y compartir ideas. Eso también lo hacen aquí, pero no al nivel de Reino Unido”.

2. La cultura del funcionario: “Hay una mala cultura en España: todo el mundo quiere ser un funcionario. He trabajado con muchos profesores que no querían ser necesariamente maestros, solo querían la seguridad de tener trabajo. El mejor sueño que puedes tener en España es ser un funcionario, lo que creo que es una locura y muy triste, ya que se pone de manifiesto que en la educación española no se motiva a los estudiantes a ser emprendedores (...). Quieren a un profesor dictando cosas y a los estudiantes tomando nota. Lo mismo ocurre con las asignaturas. Una importante que tuve en Reino Unido fue PSHE (personal, social, health and economic en inglés), que no se da en España. Permite aprender a integrarse con diferentes sociedades, contextos, habilidades para la vida, tolerancia... (...).

3. La subjetividad en la educación: “Todo es muy subjetivo. Si a un profesor le caes bien te puede dar una buena nota y, si no, probablemente te pongan una calificación más baja. No hay estandarización en cosas, como por ejemplo, el caso de que un curso entero haga el mismo examen. Funciona diferente: ‘soy profesor y voy a tener los exámenes a mis clases’ y depende de en qué clase estés. Estoy segura de que hay colegios y profesores muy buenos, pero esto es algo que me sorprendió”.