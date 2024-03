Matemáticos, físicos y expertos en inteligencia artificial y digitalización se convierten en objeto de deseo de los bancos.

Los bancos siguen inmersos en un proceso de digitalización, que se inició en 2009 en plena crisis financiera y que se aceleró tras la pandemia del coronavirus, con el que pretenden adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios en su operativa diaria con los bancos en que internet y el teléfono móvil se han convertido en protagonistas.

Esta apuesta por la digitalización ha generado un cambio en el perfil de profesionales demandados por la banca. Los expertos en economía, inversión y finanzas, los más buscados hasta ahora, están dejando paso a otros perfiles más tecnológicos y digitales, procedentes de carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la informática y las matemáticas.

Para Emilio Velasco, experto en dirección de recursos humanos y desarrollo del talento, la demanda creciente de perfiles técnicos en la banca responde a dos tendencias, por un lado “el sector financiero ha estado siempre vinculado a la capacidad de predicción de riesgos” y, por otro, “al carácter no tangible de sus beneficios”.

Es decir, incorporar profesionales con alta cualificación tecnológica dota al sector de un perfil empresarial más sólido y de la capacidad de generar grandes beneficios de inversión, extrapolando el modelo de empresas tan reconocidas como Twitter, Facebook o Netflix, indica Velasco.

Incide en que el rol fundamental que juegan estos profesionales es el diseño de modelos: “Los gestores financieros necesitan esos modelos para permitir anticipar riesgos y beneficios futuros y este tipo de profesionales son capaces de proporcionarlos”, señala.

Además, estos profesionales más técnicos tienen un alto impacto en la cultura organizativa de las empresas, según los expertos, porque aportan un tipo de conocimiento, e incluso de comportamiento, no directamente relacionado con el business code o la serie de hábitos establecidos. En otras palabras, “su sola presencia ya resulta transformadora, ya que contribuyen a enriquecer y diversificar la cultura corporativa de las entidades que los contratan”, incide Velasco.

Una pantalla de ordenador muestra un patrón abstracto de código, simbolizando el núcleo de la programación y la informática moderna.

Altos salarios y flexibilidad laboral, los principales reclamos

Por su parte, los profesionales con perfil tecnológico y digital ven en los bancos sólidas plataformas para impulsar sus carreras y desarrollar su talento. Este es el caso de Jesús Prieto, un ingeniero de software que trabaja como gestor de proyectos en el departamento de desarrollo de aplicaciones en un banco francés que opera en España. A su juicio, “los bancos se han subido a la ola de la digitalización y la tecnología para no quedarse atrás y buscan reclutar a profesionales que les ayuden a ‘surfear’ para alcanzar sus objetivos”.

Incide en que los bancos al reclutar a estos profesionales pretenden “dar soluciones eficientes a sus clientes para estar a la altura frente a la competencia, potenciando la investigación en el desarrollo de nuevas aplicaciones multiplataforma en las que perfiles de profesionales tecnológicos son esenciales”.

Prieto reconoce que los bancos compiten por atraer ese talento con otro tipo de empresas cuyo ‘core’ es la tecnología y para conseguirlo y fidelizarlo “ofrecen unas condiciones laborales y salariales muy atractivas”, entre ellas “sueldos más altos, formación y la posibilidad de teletrabajar”.

Santander busca talento STEM

El apetito por estos trabajadores llevó al Grupo Santander a contratar en 2023 a cerca de 4.500 profesionales con perfiles digitales. Además, llevó a la entidad a plantear una estrategia de captación específica bajo el programa Be Tech! with Santander, gracias al cual el banco cuenta ya con más de 27.500 perfiles STEM (categoría que engloba a las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas) en sus 10 mercados principales de Europa y América, señalan fuentes del banco.

“El objetivo principal de este programa es atraer y contratar el mejor talento tecnológico para apoyar la visión de Santander de convertirse en la mejor plataforma abierta de servicios financieros y acelerar su transformación digital”, indican. Para lograrlo, buscan profesionales con perfiles digitales y tecnológicos en áreas como cloud (nube), ciberseguridad, data, DevSecOps, inteligencia artificial, desarrollo de software, arquitectura empresarial y gestión de productos.

Ana Botín, presidenta de Santander.

BBVA contratará a 2.700 trabajadores ‘tech’ este año

El banco de Ana Botín no es el único que apuesta por estos profesionales, también BBVA busca captarlos y ha previsto para este año contratar a 2.700 trabajadores con perfil tecnológico, de ellos 1.225 se realizarán en España para sus sedes en Madrid, Bilbao y Barcelona.

En los dos últimos años, BBVA ha incorporado a su plantilla 7.187 profesionales ligados a la tecnología y los datos, entre ellos a ingenieros, matemáticos, expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad o gestión de datos.

Con este objetivo, a finales de 2021 BBVA puso en marcha una nueva división global de Desarrollo de Software que agrupaba a más de 16.000 desarrolladores en todo el Grupo. En el marco de esta estructura, la entidad bancaria incorporó a lo largo de 2022 a 3.279 personas, de las cuales 1.008 fueron en España.

En 2023, BBVA contrató a 3.908 personas de perfiles STEM para las áreas de Ingeniería y Data y reinventó el desarrollo de software con ONE, un proyecto en el que los ingenieros trabajan de manera colaborativa. Asimismo, creó BBVA Technology en Europa, una nueva compañía que aúna las tres sociedades tecnológicas del grupo en España: BBVA Next Technologies, BBVA IT España y Datio, que en 2024 ha reforzado con el lanzamiento de BBVA Technology en América.

El año pasado la entidad bancaria lanzó un nuevo portal de empleo con el fin de atraer perfiles tecnológicos en los diferentes países donde tiene presencia. “El objetivo de este portal de empleo es mostrar las vacantes tecnológicas y presentar a los perfiles técnicos las posibilidades que esta entidad ofrece a los perfiles STEM”, señalan desde la entidad.

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. REUTERS/Vincent West

Los perfiles más demandados por el banco vasco en el área de Ingeniería siguen siendo los desarrolladores de ‘software’ e ingenieros de datos, seguidos por especialistas en seguridad, infraestructura y arquitectura. En este sentido, “arquitectura, data, ciberseguridad, infraestructura son las áreas en las que se han incorporado más perfiles en el último año”, asegura Pedro J. Méndez, responsable de Talento y Cultura para el área de Ingeniería de BBVA.

“Ofrecemos una carrera profesional de largo recorrido, con un modelo de trabajo flexible, programas formativos del más alto nivel, un compromiso con la diversidad, la inclusión y el bienestar físico y mental de todos los profesionales”, detalla Pedro J. Méndez.

Explica que estos profesionales trabajan con las tecnologías de vanguardia de los principales socios tecnológicos estratégicos de BBVA, en proyectos “retadores” de ámbitos como desarrollo y arquitectura, seguridad, fraude, infraestructura o datos.

Profesionales escasos y elevada demanda

La escasez de este tipo de profesionales en el mercado laboral español dificulta a los bancos atraer y fidelizar talento tecnológico. Según fuentes de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), se trata de un problema acuciante, que afecta sobre todo a las empresas en proceso de transición digital y transformación de su modelo de negocio, para las que está resultando cada vez más difícil reclutar personal cualificado o altamente cualificado. En especial, en áreas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas .

Por su parte, Valentín Bote, director de la consultora Randstad Research, considera que no se trata de un problema exclusivo de España, pero en nuestro país se está manifestando con particular crudeza: “En la última década, el número de graduados universitarios en España ha crecido en casi todas las carreras, menos en las relacionadas con Ingeniería e Informática”. En su opinión, se trata de un síntoma de que “la digitalización está sorprendiendo al mercado laboral español con el pie cambiado”.