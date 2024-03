La gatita viajera que llegó de Italia a Suiza subida a un camión: buscan a su familia

Gato viajero de Italia a Suiza

Una sorpresa se escondía entre la mercancía de un camión que viajaba de Italia a Suiza: una pequeña gatita negra y blanca se había escondido entre las cajas de un vehículo de transporte que hacía su trayecto desde la ciudad italiana de Busto Arsizio, en Lombardia, hasta la localidad suiza de Langenthal, a 300 kilómetros de distancia.

No se sabe mucho más de la gata, solo que el camión salió de Busto Arsizio y no paró hasta llegar hasta el supermercado Coop de la ciudad suiza, por lo que, supuestamente, el animal recorrió los 300 kilómetros del viaje desde el principio de la ruta hasta el destino final y se tuvo que subir al inicio del trayecto.

La protectora felina italiana Apar-Gatti Busto Arsizio ha publicado la historia de esta pequeña gatita viajera para saber si algún vecino la reconoce y así poder devolverla a su hogar. En una publicación de Facebook, han compartido su historia y la “pequeña sorpresa” que supuso encontrarla escondida entre las cajas después del largo viaje el pasado 1 de marzo.

Gatita viajera

Además, han contado que cuando llegó la policía para comprobar si la gatita tenía chip, aprovechó para huir y se escapó. Fue necesario recurrir a una trampa para gatos para ponerla al seguro y llevarla al veterinario, que ha comprobado que se encuentra perfectamente. Actualmente, está en una casa de acogida donde está cogiendo fuerzas tras el viaje y “recibiendo una comida deliciosa”, afirman.

Para la asociación Apar-Gatti Busto Arsizio, sin embargo, esto no ha hecho más que empezar y se preguntan actualmente si la gatita viajera tenía una casa o vivía en la calle. Su objetivo principal es encontrar a alguien que pueda reconocerla y, si no, se pondrán a buscar una familia para que la gatita pueda encontrar un hogar.

Abandono animal en Italia

En Italia, durante el año 2022, se registró un significativo número de animales domésticos abandonados, ascendiendo a 57.000 casos. Este dato, proporcionado por el Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), refleja una preocupante tendencia al alza en el abandono de perros y gatos.

(Facebook Emmet County Animal Shelter)

Desde el comienzo del año hasta finales de septiembre, 17.585 perros fueron acogidos en refugios y 39.752 gatos fueron cuidados entre refugios y colonias felinas. La situación ha generado alarma entre los defensores de los animales, llevando a iniciativas como una petición para reducir el IVA en alimentos y servicios veterinarios para mascotas, con el objetivo de apoyar a los dueños de animales que enfrentan dificultades económicas.

¿Qué hacer si te encuentras un gato en la calle?

Si te encuentras un gato en la calle en España, es importante seguir ciertos pasos para asegurar el bienestar del animal. Primero obsérvalo, intenta acercarte con cuidado para ver si lleva alguna identificación o si muestra signos de estar perdido o abandonado. Puedes preguntar a vecinos y comercios cercanos: A menudo, los gatos no están realmente perdidos, sino explorando su entorno. Si nadie sabe nada del animal, publica en redes sociales y aplicaciones específicas -existen aplicaciones dedicadas a reunir a mascotas perdidas con sus dueños-, com fotos y detalles de dónde encontraste al gato y, si no puedes encontrar al dueño del gato por tu cuenta, considera contactar con organizaciones locales de protección animal o con el ayuntamiento para pedir asesoramiento. Ellos pueden tener reportes de gatos perdidos o pueden ofrecer un lugar seguro para el gato mientras se busca a su familia.

Si es posible, lleva al gato a un veterinario para que lo examinen, vean si está bien de salud y comprueben si tiene microchip. Este puede proporcionar la información de contacto del dueño del felino. Mientras buscas a su familia, si tienes la capacidad de hacerlo, podrías considerar la posibilidad de cuidarlo temporalmente. Asegúrate de proporcionarle un ambiente seguro, comida, agua, y un lugar para dormir.