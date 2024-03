Blanca Romero: “Las mujeres tenemos que ser más sigilosas, si no, nos van a dar la razón como a las locas y nada va a cambiar”

Blanca Romero en la entrevista con Infobae. HELENA MARGARIT CORTADELLAS

Durante un tiempo, Blanca Romero desapareció de la esfera pública. Ni cine, ni televisión, ni eventos, ni programas de ningún tipo. La ex modelo y actriz se alejó del mundanal ruido para criar sola a su hijo, que nació en 2012. “Básicamente me auto mutilé, dejé de ser mujer, de ser actriz, de ser amiga, de ser todo y me dediqué a ser madre”, comienza rotunda la entrevista.

Está de vuelta para presentar la película de Antonio Chavarrías La abadesa, la historia real de una joven de 17 años que, durante la Edad Media, tuvo la misión de repoblar los territorios en conflicto con los moriscos y que se mantuvo firme frente a sus propósitos dentro de un mundo de hombres.

Blanca Romero interpreta a Eloísa, una de las monjas del convento, que fue a parar allí porque le obligaron sus padres después de haberse quedado embarazada. Cuando recibió el guion de la película, supo que tenía que hacerla, porque ella misma se enclaustró, en este caso, por decisión propia.

“Quise hacerlo así. Fue un tiempo en ‘stand-by’, pero crie a un niño yo sola en un monte. Todo eso me ha dado fuerzas para afrontar las cosas que te sanan, te enseñan y sufres. Así que ahora estoy más llena de vida que nunca, más que si durante estos diez años hubiera estado rodando sin parar, porque no tendría tanto que ofrecer”, cuenta la actriz.

Cree que en estas profesiones, ¿siempre hay que estar ahí?

“La moda y la interpretación son profesiones muy inciertas, nunca sabes si vas a pasar hambre, si te vas a forrar, si vas a pegar un pelotazo, si vas a estar arriba, si vas a estar abajo. Mola que haya caído en el barro, mola que me haya vuelto a levantar, si no, vaya una biografía más aburrida, ¿no? A mí no me gustan las carreras perfectas, no me parecen inspiradoras. Veo a muchas compañeras con ansiedad, pero así no se disfruta dentro de esa vorágine. A mí no me compensa”.

Creyente y feminista camuflada

Quizás, por eso, ha vuelto con una película de autor pequeña y muy especial en la que demuestra que durante este tiempo, como dice, ha adquirido otra clase de experiencia y, está segura que según pasen los años, todavía será más sabia. “Creo que estaré mucho más interesante de mayor, canosa, con arrugas, vieja”.

Cuenta que la belleza puede jugar tanto a favor como en contra en muchas cosas. Que le abrió muchas puertas, que le dio trabajo, pero que por su cara nadie la va a llegar a conocer de verdad. “Me gusta cuando la gente ya no ve esa belleza y ya te ven a ti. La belleza tiene algo de inasequible, no se va más allá de eso. Y mola que la gente te sienta”.

Dice que el mundo de la moda se le quedó pequeño, porque no podía hablar, manifestar emociones. “Te ahogas cuando necesitas expresar porque si no, no respiras”.

A Blanca Romero, La abadesa le hizo entender que tenía que salir de su casa, encontrar su camino y hacérselo fácil al resto. “Ahora sé a dónde ir y qué direcciones tomar. También he aprendido a exigir lo que quiero, porque siempre contesté con el silencio, que es el que más grita de todos”.

¿Se considera religiosa, cree en algo?

“Sí que soy creyente. Sé la Biblia, me la leí entera dos o tres veces. También fui Testigo de Jehová, prediqué por las puertas de las casas. Así que bromeé con el director cuando me ofreció un papel de atea, porque incluso me creó un poco de conflicto. Pero me vino muy bien ponerme en la piel de ese personaje . Ahora digamos que creo y no creo”.

Para ella, la enemistad que surge entre la joven abadesa (a la que interpreta Daniela Brown) y su personaje, es fruto del machismo. “La rivalidad entre las mujeres la han creado los hombres para distanciarnos, para que no estemos unidad. Claramente, la única manera que tenemos de quitarnos el machismo de encima es estando juntas”.

¿Usted se considera feminista?

“A mí lo que no me gusta es seguir la moda de lo que tenemos que hacer o lo que toca decir en cada momento. Yo creo que soy feminista porque nunca he necesitado a un tío para nada. Nunca me han pagado una factura ni me han regalado nada. Pero, es un feminismo camuflado, porque quiero verlos venir de lejos. Yo creo que las mujeres tenemos que ser más sigilosas porque, si no, solo nos van a dar la razón como a las locas y nada va a cambiar”.

