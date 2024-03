‘Supervivientes 2024′: la despedida de Zayra, el castigo de Carmen Borrego y una emotiva sorpresa por el Día del Padre

Zayra Gutiérrez y Laura Madrueño en 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

La salud de Zayra Gutiérrez se vio resentida hace unos días debido a un cuadro de intensa lumbalgia y radiada a glúteos con predominio en el lado derecho. Desde entonces, ha estado bajo observación y guardando reposo. Sin embargo, esta lesión le ha impedido continuar su paso por el reality de Telecinco. La hija de Guti se ha visto obligada a abandonar Supervivientes 2024, convirtiéndose en la primera eliminada de esta edición.

Con muletas y un rostro que reflejaba un gran congojo, la primogénita de Arantxa de Benito se ha despedido de sus compañeros. La joven ha desvelado a sus compañeros que se encuentra “fatal” y que, poco a poco, intentaba lidiar con la experiencia. Sin embargo, es consciente que en esas condiciones no puede continuar. “Me he hecho una lesión y me tengo que ir. Entonces venía a despedirme y daros muchísima fuerza”, ha dicho con gran resignación.

Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito. (Mediaset)

Zayra Gutiérrez también ha confesado quién cree que se convertirá en el ganador de esta edición. “Mi ganador está en este equipo. Mi ganador es Miri, Kike o Carmen. Uno de los tres tiene que ganar”, ha manifestado. La pareja de Miki Mejías se ha fundido en abrazo con todos y cada uno de sus compañeros, excepto con Ángel Cristo Jr. a quien no ha dedicado “ninguna palabra bonita ni nada”. “No he conectado desde el primer momento y no me parece bien lo que hace. Las personas que hacen daño a personas que quiero no me gustan”.

“Vértigo y ansiedad”

El reality de supervivencia no está siendo nada fácil para la hermana de Terelu Campos, quien se ha vuelto a negar a hacer una prueba. Los participantes se tenían que someter al juego de recompensa, en el que todos se jugaban un plato gigante de espaguetis con albóndigas tras diez días sin comer caliente.

Para hacerse con la recompensa, los concursantes tenían que subir a una plataforma y enfrentarse en duelos. La idea era “tirar al mar a su oponente con la ayuda del tridente”, tal y como ha explicado Laura Madrueño. El equipo Playa Olimpo llevaba una gran ventaja después de que Gorka, Blanca Manchón y Rocío Madrid ganasen a Mario, Miri y Arantxa de Sol. Es por ello que el turno de Carmen Borrego era sumamente decisivo en la prueba.

Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

“No me voy a subir”, ha pronunciado la hija de María Teresa Campos con los codos apoyados en la plataforma. “No puedo”, ha agregado la colaboradora de televisión, quien aseguraba tener un problema de “vértigo y ansiedad”. Desde plató, Carlos Sobera quiso animar a la concursante comparando la prueba con el salto del helicóptero, aunque eso sirvió de poco.

“Esto ya no. Lo sobrepaso. No me voy a hacer daño bajo ningún concepto”, ha insistido. “He intentado superar cosas aquí, pero no puedo ni respirar”, ha zanjado. La decisión de Borrego provocó que el punto fuera directamente para los oponentes, quienes ganaron la prueba. El programa tomó la decisión de castigar a Borrego, siendo esta la única que no probó bocado al no haber hecho ningún esfuerzo.

‘Supervivientes’ celebra el Día del Padre

Este martes 19 de marzo se celebra el Día del Padre en España, una fecha que tampoco ha pasado desapercibida para Supervivientes 2024. Para conmemorar este representativo día, el programa ha preparado una emotiva sorpresa los cuatro progenitores de esta edición:

Javier Ungría, Pedro García Aguado, Mario González y Ángel Cristo Jr.

Los concursantes han protagonizado uno de los momentos más sentimentales de Tierra de nadie, pues cada uno de ellos recibió un regalo por parte de sus hijos. El primero fuela expareja de Elena Tablada, quien recibió un dibujo de su hija y, además, escuchó las palabras que ella le había grabado en un mensaje. Un momento en el que el superviviente no pudo evitar emocionarse.

El presentador de Hermano Mayor se deshizo en elogios al hablar de sus hijas, a quienes califica como “el motor de su vida”. El campeón de waterpolo tuvo la oportunidad de hablar en directo con sus hijas, quienes no dudaron en trasladarle su apoyo y expresarle lo orgullosas que están él. El siguiente fue Mario González, quien soltó sus primeras lágrimas nada más saber que tendría algún tipo de regalo por el Día del Padre. El novio de Claudia Martínez escuchó un audio que le había grabado el pequeño Hugo y, además, recibió un dibujo suyo.

El último fue Ángel Cristo Jr., quien no pudo escuchar el mensaje de su hija por cuestiones ajenas la programa. Sin embargo, sí recibió un regalo de parte de la hija de Ana, su pareja. “Es como mi hija. Ella sabe que yo intento hacer de padre y cuidarla exactamente igual que mi pequeña”, ha manifestado. “Me gustaría decirle a mi hija que es muy pequeña para que entienda lo que nos están haciendo. Son cinco años en los que no le han dejado nunca pasar el Día del Padre conmigo. Lo que quiero decirle es que estoy aquí por ella. Ella es el amor de mi vida”, ha dicho.

Es cierto que a lo largo de toda la segunda entrega de Supervivientes: Tierra de nadie estuvo presente Bosco Martínez-Bordiú, ganador de la edición 2023, pero su paso por esta temporada fue casi imperceptible. Y es que el exsuperviviente solo intervino en una ocasión a lo largo de la gala.